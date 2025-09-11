Το κόλπο για να ντύσεις τα σχολικά βιβλία με 2 κινήσεις (Video)

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά οργανωμένα και χωρίς άγχος, χάρη σε έξυπνες και δημιουργικές ιδέες για τα βιβλία κάθε μαθητή

Η πρώτη μέρα του σχολείου είναι πάντα γεμάτη συναισθήματα. Από τη μία, οι μαθητές αποχαιρετούν τις ανέμελες καλοκαιρινές μέρες, γεμάτες μπάνια, παγωτά και βόλτες με το ποδήλατο από το πρωί ως το βράδυ. Από την άλλη, ύστερα από σχεδόν τρεις ολόκληρους μήνες, έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν τους φίλους και συμμαθητές τους και να μοιραστούν όλες τις ξεχωριστές εμπειρίες που έζησαν εκτός των θρανίων.

Κάθε χρόνο, την ημέρα του αγιασμού, οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους τα βιβλία που θα τους συνοδεύσουν για όλη τη χρονιά. Και εδώ ξεκινάει η μεγάλη πρόκληση για γονείς και παιδιά. Το ντύσιμο των βιβλίων είναι μια διαδικασία που μοιάζει με πίστα video game υψηλής δυσκολίας, στην οποία κανείς δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο τέλος χωρίς κόπο.

Η λύση σε αυτό το αιώνιο πρόβλημα έρχεται από το TikTok και συγκεκριμένα από τον λογαριασμό του βιβλιοπωλείου «Χαρτόπολις», όπου σε ένα βίντεο δείχνουν βήμα-βήμα πώς μπορεί κανείς να ντύσει τα βιβλία του με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Για αρχή, τοποθετείς το βιβλίο με τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη της ράχης να ακουμπά στο πλαστικό υλικό. Στη συνέχεια, κόβεις το κομμάτι που περισσεύει πάνω και κάτω σχηματίζοντας ένα μισό τραπέζιο.

Με οδηγό τις γωνίες του βιβλίου, κόβεις την προεξέχουσα ευθεία. Έπειτα, τοποθετείς το εξώφυλλο πάνω στην πλαστική σελίδα και, με τη βοήθεια ενός χάρακα, το κολλάς από πάνω. Το ίδιο κάνεις και με το οπισθόφυλλο. Τέλος, κολλάς τα κομμάτια που προεξέχουν, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το ντύσιμο του βιβλίου.

