Αυστραλία: Οι έφηβοι κάτω των 16 ετών αποχαιρετούν τα social media

Από τον Δεκέμβριο του 2025, τα παιδιά κάτω των 16 στην Αυστραλία θα μένουν εκτός TikTok, Instagram, Snapchat και YouTube

Από τις 10 Δεκέμβριο του 2025, η ψηφιακή ζωή των Αυστραλών εφήβων κάτω των 16 ετών θα αλλάξει ριζικά. TikTok, Instagram, Snapchat και YouTube θα είναι πλέον απαγορευμένα για την ηλικιακή αυτή ομάδα, καθιστώντας την Αυστραλία την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει τόσο αυστηρά όρια στην πρόσβαση των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ιδέα ξεκίνησε στη Νότια Αυστραλία, όταν η δικηγόρος Annabel West πείστηκε από έρευνες για την ψυχική υγεία των νέων να προτείνει περιορισμούς, οι οποίοι τελικά μετατράπηκαν σε εθνικό νόμο. Οι πολίτες φαίνονται να τον υποστηρίζουν, με ποσοστό υπέρ 77%, ενώ ο πρωθυπουργός Anthony Albanese τόνισε ότι η πολιτική στοχεύει στο να δώσει στα παιδιά περισσότερο χρόνο για παιχνίδι, μάθηση και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εκτός οθονών.

Διάβασε επίσης: Η ιαπωνική πόλη που περιόριζει τη χρήση των smartphones στις 2 ώρες τη μέρα

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα φέρνει έντονες αντιδράσεις. Οι έφηβοι βλέπουν τα social media όχι μόνο ως πλατφόρμες ψυχαγωγίας αλλά και ως χώρους δημιουργίας κοινότητας και ταυτότητας. Όπως λέει η 18χρονη Elena Mitrevska από τη Μελβούρνη: «Μας στερεί ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής μας και της σύνδεσης με άλλους».

Οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται υπό πίεση, καθώς τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν τα 50 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, αν δεν εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας. Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η πλήρης απαγόρευση μπορεί να σπρώξει τους νέους σε λιγότερο ασφαλείς ψηφιακές γωνιές.

Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών, η απαγόρευση θεωρείται εργαλείο για την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Όπως επισημαίνει η Επίτροπος Ψηφιακής Ασφάλειας, Julie Inman Grant: «Στόχος μας είναι να εισάγουμε κανόνες και να δώσουμε στους γονείς εργαλεία καθοδήγησης, όχι να αποκόψουμε τα παιδιά εντελώς από τον ψηφιακό κόσμο».

Το μέλλον των εφήβων της Αυστραλίας ανοίγει συζητήσεις για το πώς μπορεί να ισορροπήσει η προστασία με την ελευθερία, και πώς η ψηφιακή εμπειρία των νέων μπορεί να εξελιχθεί με ασφάλεια, χωρίς να τους αφαιρεί την ανάγκη για σύνδεση, έκφραση και κοινότητα.

Διάβασε επίσης: Τι παθαίνει ο εγκέφαλος των παιδιών όταν περνούν πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.