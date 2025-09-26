Beauty 26.09.2025

Αυτά είναι τα 9 χρώματα νυχιών που θα κάνουν τα χέρια σου να ακτινοβολούν

Αυτές οι αποχρώσεις που φωτίζουν τα χέρια σου και προσθέτουν κομψότητα και δροσιά σε κάθε σου εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν φροντίζεις τα νύχια σου, μπορείς να δώσεις αμέσως μια φρέσκια και λαμπερή νότα στα χέρια σου. Δεν χρειάζεται να περιμένεις για ιδιαίτερες περιστάσεις. Ένα σωστό μανικιούρ μπορεί να αναβαθμίσει το look σου καθημερινά, χαρίζοντας λάμψη και κομψότητα σε κάθε κίνηση. Αν συνδυάσεις το αγαπημένο σου χρώμα με λίγη φροντίδα και σωστό φινίρισμα, τα χέρια σου μπορούν να φαίνονται περιποιημένα, φωτεινά κάθε στιγμή.

Υπάρχουν αμέτρητα χρώματα για να παίξεις. Από διακριτικά, classy ουδέτερα μέχρι έντονα, ζωηρά jewel tones που τραβούν όλα τα βλέμματα. Σε κάθε επιλογή, μπορείς να τονίσεις τη λάμψη των νυχιών και να προσθέσεις fun vibes στο στιλ σου. Παρακάτω θα βρεις τα 9 χρώματα που κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο φωτεινά και εντυπωσιακά.

Milky White

Το γαλακτερό λευκό είναι σαν vanilla milkshake για τα νύχια. Διακριτικό, φρέσκο και καθαρό. Η ελαφριά διαφάνεια αφήνει να φανεί η φυσική ομορφιά του νυχιού, καλύπτοντας μικρές ατέλειες και χαρίζοντας λάμψη.

Jellybean Pink

Ένα απαλό, ζεστό ροζ με ημιδιάφανο φινίρισμα κάνει τα νύχια να φαίνονται υγιή και λαμπερά. Μπορείς να το χτίσεις σε πιο έντονο χρώμα για ακόμα πιο polished αποτέλεσμα.

Λαμπερό κόκκινο

Το κόκκινο παραμένει διαχρονικό. Ένα ζωηρό κόκκινο τραβάει το βλέμμα στα νύχια και δίνει ζωντάνια και κομψότητα σε κάθε look.

Micro French

To micro French είναι η πιο διακριτική εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ. Μια λεπτή λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού που δημιουργεί ψευδαίσθηση μεγαλύτερου μήκους και προσθέτει κομψό, δροσερό φινίρισμα.

Strawberry pink

Το strawberry pink είναι φρέσκο, φωτεινό και λίγο θερμό, προσφέροντας glowy vibes και ένα παιχνιδιάρικο touch χωρίς υπερβολές.

Ζαφείρι

Για τολμηρούς, το ζαφειρί είναι μοντέρνο και εντυπωσιακό. Η έντονη αντίθεση με το δέρμα δίνει φρέσκο και λαμπερό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.

Απαλό κοραλί

Οι κοραλί και ροδακινί αποχρώσεις χαρίζουν sun-kissed λάμψη και κάνουν τα χέρια να φαίνονται φωτεινά και γεμάτα ενέργεια.

Σμαραγδί

Το σμαραγδί έχει βάθος και sparkle, ακόμα και χωρίς glitter. Η έντονη λάμψη του δίνει μοντέρνα, chic αίσθηση και κρατάει το look φρέσκο και εντυπωσιακό.

Διαφανές chrome

Η διακριτική chrome επίστρωση σε nude ή peach χρώμα δημιουργεί μαργαριταρένιο φινίρισμα που φωτίζει τα νύχια και προσθέτει μοντέρνο twist με minimal glam vibes.

