Toasted pumpkin: Το μανικιούρ της Selena Gomez είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθείς τη νέα σεζόν

Η Selena Gomez προτείνει την απόλυτη φθινοπωρινή τάση στο μανικιούρ με κομψές αποχρώσεις, ιδανική για να ανανεώσεις το look της σεζόν

Το φθινόπωρο είναι ήδη εδώ και η Selena Gomez το υπογραμμίζει με ένα κομψό, κόκκινο-πορτοκαλί μανικιούρ. Κατά την παραμονή της στη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια και ηθοποιός απέδωσε την αίσθηση της εποχής μέχρι και στα νύχια της. Το nail look ονομάζεται «toasted pumpkin» και αποπνέει τη ζεστή, cozy διάθεση του φθινοπώρου.

Η απόχρωση κόκκινο-πορτοκαλί δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα στη φωτεινότητα του καλοκαιριού και τη ζεστή αίσθηση της νέας εποχής. Οι έντονες, πλούσιες αποχρώσεις, όπως σκουρό κόκκινο κρασί ή βαθύ δαμάσκηνο, μπορούν να γίνουν βασική επιλογή για τη σεζόν.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα makeup looks αποδεικνύουν ότι τα σκούρα χείλη είναι ο πρωταγωνιστής του φθινοπώρου

Πώς να πετύχεις το look

Τα νύχια διαμορφώνονται σε φυσικό, κοντό σχήμα με ελαφριά καμπυλότητα για κομψό αποτέλεσμα. Η επιλογή έντονου κόκκινο-πορτοκαλί χρώματος με γυαλιστερό φινίρισμα δίνει φρεσκάδα και φθινοπωρινή κομψότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια απόχρωση που ενσωματώνει τη ζωντάνια του καλοκαιριού με τη ζεστή ατμόσφαιρα του φθινοπώρου. Το μανικιούρ συνδυάζεται εύκολα με διαφορετικά outfits, διατηρώντας ένα chic και wearable στιλ.

Διάβασε επίσης: Μέθοδος 53: Το contouring hack που κατέκτησε το TikTok (Video)

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.