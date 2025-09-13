Azzedine Alaïa & Christian Dior: Η πρωτότυπη διπλή έκθεση μόδας στο Παρίσι

Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ιστορική διπλή έκθεση στο Παρίσι

Αυτό το φθινόπωρο, η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa εγκαινιάζουν για πρώτη φορά μια διπλή έκθεση στο Παρίσι, σηματοδοτώντας μια ιστορική συνεργασία. Το επίκεντρο βρίσκεται στον Azzedine Alaïa, έναν αφοσιωμένο συλλέκτη κομματιών Dior και σχεδιαστή που θαύμαζε βαθιά την αισθητική του οίκου.

Η πρωτοτυπία της έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει σε άμεση επαφή δύο μοναδικούς κόσμους της υψηλής ραπτικής. Μέσα από τις δημιουργίες του Alaïa και τα αρχεία του Dior, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει πώς δύο διαφορετικές ματιές πάνω στη μόδα συναντώνται, αλληλεπιδρούν και εμπνέουν η μία την άλλη.

Η μυστική συλλογή του Alaïa

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Alaïa συγκέντρωσε ένα εκτενές αρχείο υψηλής ραπτικής. Σημαντικότερο όλων ήταν η συλλογή του με περίπου 600 κομμάτια που σχετίζονται με τον Christian Dior. Σήμερα, αυτά τα έργα φυλάσσονται προσεκτικά από το Ίδρυμα Azzedine Alaïa, και περισσότερα από 100 θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά.

Η έκθεση στη La Galerie Dior θα διαρκέσει από τις 20 Νοεμβρίου 2025 έως τις 3 Μαΐου 2026. Μαζί με δημιουργίες του ιδρυτή, θα παρουσιαστούν και κομμάτια από τους διαδόχους του Dior, όπως Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré και John Galliano.

Διάλογος ανάμεσα σε δύο δασκάλους

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το Ίδρυμα Azzedine Alaïa στην περιοχή Marais του Παρισιού θα φιλοξενεί μια συμπληρωματική έκθεση. Περίπου 30 σχέδια του Dior που συλλέχθηκαν από τον Alaïa θα εκτεθούν δίπλα σε αντίστοιχο αριθμό δικών του δημιουργιών. Με σύντομη εμπειρία στο ατελιέ του Dior το 1956, ο Alaïa κρατούσε ζωντανές μνήμες από την αυστηρή ατμόσφαιρα του οίκου. Η έκθεση αναδεικνύει πώς το «New Look» επηρέασε και ενέπνευσε το όραμά του, φέρνοντας σε διάλογο δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες αφηγήσεις της υψηλής ραπτικής. Και τις δύο εκθέσεις επιμελείται ο Olivier Saillard, διευθυντής του Ιδρύματος Azzedine Alaïa, σε συνεργασία με τον Gaël Mamine.

Συνοδευτικά έργα

Δύο εκδόσεις θα συνοδεύσουν τις εκθέσεις. Ο κατάλογος της La Galerie Dior, Azzedine Alaïa’s Dior Collection, με κείμενα από τους Laurence Benaïm, Alessandra Ronetti και Olivier Saillard, θα κυκλοφορήσει από την Rizzoli στις 19 Νοεμβρίου. Τον Δεκέμβριο, η Damiani θα εκδώσει το Azzedine Alaïa and Christian Dior, Two Masters of Couture, ταυτόχρονα με την έκθεση του Ιδρύματος Alaïa.

Σχετικά με τη La Galerie Dior

Η La Galerie Dior, στην 30 Avenue Montaigne, άνοιξε τον Μάρτιο του 2022 ως χώρος αφιερωμένος στην τέχνη και τη μνήμη. Από τότε, έχει υποδεχτεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Μέσα από μοντέλα, αρχικά σκίτσα, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, αξεσουάρ και εξαιρετικά κομμάτια, η γκαλερί προσφέρει ένα ταξίδι στην ουσία της παριζιάνικης υψηλής ραπτικής, από το ιδρυτικό όραμα του Christian Dior μέχρι τις μέρες μας.

