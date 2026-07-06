Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 06.07.2026

Από το «είναι ξινή» στο… respect! Η εξομολόγηση του Mente Fuerte για την Δέσποινα Βανδή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», ο Mente Fuerte μίλησε για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από τα Mad VMA που τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Mente Fuerte άλλαξε την αρχική του άποψη για τη Δέσποινα Βανδή, θεωρώντας την αρχικά "ξινή".
  • Η συνεργασία τους στο τραγούδι «Πανσέληνος» βοήθησε τον Mente Fuerte να διαπιστώσει ότι η Βανδή είναι "γλυκό παιδί".
  • Η Δέσποινα Βανδή στάθηκε στο πλευρό του Mente Fuerte σε ένα περιστατικό στα MAD VMA, κερδίζοντας τον σεβασμό του.
  • Παρά την περιορισμένη επικοινωνία, ο Mente Fuerte και η Δέσποινα Βανδή διατηρούν πολύ καλή σχέση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Mente Fuerte άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις συνεργασίες του και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Δέσποινα Βανδή. Ο δημοφιλής ράπερ θυμήθηκε την πρώτη φορά που τη γνώρισε από κοντά, παραδέχτηκε ότι η αρχική εικόνα που είχε για εκείνη δεν ήταν η σωστή και αποκάλυψε πως τελικά άλλαξε εντελώς γνώμη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό που συνέβη στα MAD VMA, εξηγώντας ότι η τραγουδίστρια στάθηκε στο πλευρό του όταν ένιωσε πως αδικήθηκε. Όπως είπε, η στάση της τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο.

Τρεις νικητές των Mad Video Music Awards 2025 από την ΔΕΗ ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν τα βραβεία τους.

Αφορμή στάθηκε η συνεργασία τους στο τραγούδι «Πανσέληνος», μέσα από την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Ο Mente Fuerte περιέγραψε πως η πρώτη του εντύπωση για τη Δέσποινα Βανδή ανατράπηκε πολύ γρήγορα, καθώς διαπίστωσε από κοντά ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ζεστό και προσιτό άνθρωπο. Μάλιστα, θυμήθηκε πως μετά τα γυρίσματα του video clip οι δυο τους ήρθαν ακόμη πιο κοντά, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και το περιστατικό στα μουσικά βραβεία που τον έκανε να τη θαυμάσει περισσότερο.

«Kingpin 2» : Κυκλοφορεί το νέο album του Mente Fuerte

Ο Mente Fuerte δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι “δεν του δίνω το βραβείο” και του λέει “φύγε εσύ”».


Παρότι επέλεξε να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη,  ο γνωστός καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί πως η Δέσποινα Βανδή αντέδρασε άμεσα όταν άκουσε κάποιο αρνητικό σχόλιο εις βάρος του. Όπως εξήγησε, αυτή η στάση ήταν αρκετή για να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμησή του.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης πως, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους δεν έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα τόσο συχνά, εξακολουθούν να διατηρούν πολύ καλή σχέση: «Έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε».

 

mente-fuerteΗ εξομολόγηση του Mente Fuerte έδωσε στο κοινό μια διαφορετική εικόνα για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, αλλά και για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της σκηνής. Μέσα από τα λόγια του φάνηκε πως η συνεργασία τους στο «Πανσέληνος» δεν έμεινε μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά συνοδεύτηκε και από αμοιβαία εκτίμηση.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mente Fuerte ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Full in love στις διακοπές τους

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Full in love στις διακοπές τους

06.07.2026
Επόμενο
«Για πάντα νέος» ο Γιάννης Στάνκογλου – Η throwback φωτογραφία που έγινε viral

«Για πάντα νέος» ο Γιάννης Στάνκογλου – Η throwback φωτογραφία που έγινε viral

06.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Για πάντα νέος» ο Γιάννης Στάνκογλου – Η throwback φωτογραφία που έγινε viral
Celeb News

«Για πάντα νέος» ο Γιάννης Στάνκογλου – Η throwback φωτογραφία που έγινε viral

06.07.2026
Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Full in love στις διακοπές τους
Celeb News

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Full in love στις διακοπές τους

06.07.2026
Γιώργος Καπουτζίδης: «Ήμουν έτοιμος να τελειώσω με τη Eurovision» – Οι σκέψεις του μετά από 10 χρόνια στον διαγωνισμό
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ήμουν έτοιμος να τελειώσω με τη Eurovision» – Οι σκέψεις του μετά από 10 χρόνια στον διαγωνισμό

06.07.2026
Ο παραμυθένιος γάμος της Aurora Ramazzotti στη Σικελία – Το τριήμερο υπερθέαμα αγάπης
Celeb News

Ο παραμυθένιος γάμος της Aurora Ramazzotti στη Σικελία – Το τριήμερο υπερθέαμα αγάπης

06.07.2026
«My happy place»: Η Kate Hudson πήγε στη Σκιάθο και πλέον ζηλεύουμε επίσημα! (Δες photo)
Celeb News

«My happy place»: Η Kate Hudson πήγε στη Σκιάθο και πλέον ζηλεύουμε επίσημα! (Δες photo)

06.07.2026
Proud mom alert! «Η καρδιά μου είναι γεμάτη…» – Η Ελένη Μενεγάκη συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της (Δες photo & video)
Celeb News

Proud mom alert! «Η καρδιά μου είναι γεμάτη…» – Η Ελένη Μενεγάκη συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της (Δες photo & video)

06.07.2026
«Όχι σε ‘μένα αυτά»: Η απάντηση του Στέλιου Ρόκκου στον Άδωνι Γεωργιάδη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Celeb News

«Όχι σε ‘μένα αυτά»: Η απάντηση του Στέλιου Ρόκκου στον Άδωνι Γεωργιάδη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

06.07.2026
Ο Elon Musk στην Ελλάδα – Η εμφάνιση στην Μαρίνα Αλίμου που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Ο Elon Musk στην Ελλάδα – Η εμφάνιση στην Μαρίνα Αλίμου που κανείς δεν περίμενε

06.07.2026
Brad Pitt: Η αλήθεια πίσω από τις φήμες για αγορά σπιτιού στην Ελλάδα
Celeb News

Brad Pitt: Η αλήθεια πίσω από τις φήμες για αγορά σπιτιού στην Ελλάδα

05.07.2026
Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας