Από το «είναι ξινή» στο… respect! Η εξομολόγηση του Mente Fuerte για την Δέσποινα Βανδή

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», ο Mente Fuerte μίλησε για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από τα Mad VMA που τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο

Με μια ματιά Ο Mente Fuerte άλλαξε την αρχική του άποψη για τη Δέσποινα Βανδή, θεωρώντας την αρχικά "ξινή".

Η συνεργασία τους στο τραγούδι «Πανσέληνος» βοήθησε τον Mente Fuerte να διαπιστώσει ότι η Βανδή είναι "γλυκό παιδί".

Η Δέσποινα Βανδή στάθηκε στο πλευρό του Mente Fuerte σε ένα περιστατικό στα MAD VMA, κερδίζοντας τον σεβασμό του.

Παρά την περιορισμένη επικοινωνία, ο Mente Fuerte και η Δέσποινα Βανδή διατηρούν πολύ καλή σχέση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Mente Fuerte άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου μίλησε για τη μουσική του πορεία, τις συνεργασίες του και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Δέσποινα Βανδή. Ο δημοφιλής ράπερ θυμήθηκε την πρώτη φορά που τη γνώρισε από κοντά, παραδέχτηκε ότι η αρχική εικόνα που είχε για εκείνη δεν ήταν η σωστή και αποκάλυψε πως τελικά άλλαξε εντελώς γνώμη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό που συνέβη στα MAD VMA, εξηγώντας ότι η τραγουδίστρια στάθηκε στο πλευρό του όταν ένιωσε πως αδικήθηκε. Όπως είπε, η στάση της τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο.

Αφορμή στάθηκε η συνεργασία τους στο τραγούδι «Πανσέληνος», μέσα από την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Ο Mente Fuerte περιέγραψε πως η πρώτη του εντύπωση για τη Δέσποινα Βανδή ανατράπηκε πολύ γρήγορα, καθώς διαπίστωσε από κοντά ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ζεστό και προσιτό άνθρωπο. Μάλιστα, θυμήθηκε πως μετά τα γυρίσματα του video clip οι δυο τους ήρθαν ακόμη πιο κοντά, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και το περιστατικό στα μουσικά βραβεία που τον έκανε να τη θαυμάσει περισσότερο.

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Ο Mente Fuerte δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι “δεν του δίνω το βραβείο” και του λέει “φύγε εσύ”».





Παρότι επέλεξε να μη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, ο γνωστός καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί πως η Δέσποινα Βανδή αντέδρασε άμεσα όταν άκουσε κάποιο αρνητικό σχόλιο εις βάρος του. Όπως εξήγησε, αυτή η στάση ήταν αρκετή για να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμησή του.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης πως, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους δεν έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα τόσο συχνά, εξακολουθούν να διατηρούν πολύ καλή σχέση: «Έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε».

Η εξομολόγηση του Mente Fuerte έδωσε στο κοινό μια διαφορετική εικόνα για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, αλλά και για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της σκηνής. Μέσα από τα λόγια του φάνηκε πως η συνεργασία τους στο «Πανσέληνος» δεν έμεινε μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά συνοδεύτηκε και από αμοιβαία εκτίμηση.