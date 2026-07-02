Yellowstone: Η βόμβα του Taylor Sheridan για το «διαζύγιο» με τον Kevin Costner

Με μια ματιά Ο Kevin Costner αρχικά προοριζόταν για 3 σεζόν στο "Yellowstone".

Η επιτυχία της σειράς οδήγησε το δίκτυο να ζητήσει παραμονή του Costner.

Ο δημιουργός Taylor Sheridan αναρωτιέται αν η παράταση έβλαψε τη σειρά.

Ο Costner αποχώρησε για να αφοσιωθεί στο δικό του κινηματογραφικό project. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σειρά «Yellowstone» υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, όμως η αποχώρηση του πρωταγωνιστή της, Kevin Costner, αποτέλεσε το θέμα που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο. Πρόσφατα, ο δημιουργός της σειράς, Taylor Sheridan, μίλησε ανοιχτά για τα γεγονότα που οδήγησαν στο «διαζύγιο» με τον τηλεοπτικό John Dutton, αποκαλύπτοντας μια πτυχή που λίγοι γνώριζαν.

Σύμφωνα με τον Sheridan, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο «The Bill Simmons Podcast», ο 71χρονος Costner δεν προοριζόταν εξαρχής για μια τόσο μακροχρόνια παρουσία. «Στο μυαλό μου και βάσει συμβολαίου, ο Kevin επρόκειτο να συμμετέχει μόνο στις 3 πρώτες σεζόν», εξήγησε ο δημιουργός. Το πλάνο προέβλεπε ότι μετά την τρίτη σεζόν, ο νεότερος γιος του Dutton θα αναλάμβανε τα ηνία της οικογενειακής δυναστείας.

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Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία της σειράς άλλαξε τα δεδομένα. Το δίκτυο, «τρομοκρατημένο» στην ιδέα μιας σειράς χωρίς τον εμβληματικό πρωταγωνιστή της, πίεσε για τη συνέχιση της συνεργασίας. «Ήταν ένα τόσο μεγάλο χτύπημα, που η ιδέα να σταματήσει μια επιτυχία πριν εξαντληθεί η δυναμική της ήταν ξένη για το δίκτυο», δήλωσε ο Sheridan.

Ο Costner, παρά τις δικές του επαγγελματικές φιλοδοξίες και τα project που ήθελε να κυνηγήσει, δέχτηκε να παραμείνει για δύο επιπλέον σεζόν. Ο Sheridan παραδέχεται τώρα πως αυτή η παράταση ίσως λειτούργησε εις βάρος της δημιουργικής εξέλιξης της σειράς: «Αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερα για το show να είχε ολοκληρωθεί τότε, καθώς αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιους κύκλους για να κερδίσουμε χρόνο. Νομίζω πως ήταν αρκετά εμφανές».

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Costner, αφοσιωμένος πλέον στη δική του κινηματογραφική saga, το «Horizon: An American Saga», ένιωσε ότι έπρεπε να προχωρήσει. Παρά τα δημοσιεύματα της εποχής που έκαναν λόγο για προβλήματα προγραμματισμού, ο ηθοποιός είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Deadline πως η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη, διαψεύδοντας τις φήμες ότι δεν ήθελε να αφιερώσει χρόνο στα γυρίσματα.

Ο John Dutton αποχαιρέτησε οριστικά το κοινό στο δεύτερο μισό της πέμπτης σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2024, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2018. Ο Sheridan, αν και εξέφρασε στο παρελθόν την απογοήτευσή του για τον τρόπο που «κόπηκε» η εξέλιξη του χαρακτήρα, πλέον κοιτάζει μπροστά. Το σύμπαν του «Yellowstone» συνεχίζεται μέσα από spin-offs, όπως το «The Madison» με τους Kurt Russell και Michelle Pfeiffer, αποδεικνύοντας ότι, παρά την αποχώρηση του Costner, ο μύθος της σειράς παραμένει ισχυρός.

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