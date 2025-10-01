Η εξομολόγηση της Δωροθέας Μερκούρη για την κατάθλιψη – «Μάλλον δεν θα γίνω καλά»

Η ηθοποιός ανέφερε μέσα από το Instagram της τα συμπτώματα της χρόνιας αυτής κατάστασης

Σε μια προσωπική αποκάλυψη μέσω του λογαριασμού της στο Instagram προχώρησε πριν μερικές ώρες η Δωροθέα Μερκούρη, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με το σύνδρομο του Long Covid.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη έξαρση της πανδημίας έχει παρέλθει, κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την επίπτωση του ιού στην υγεία, ειδικά σε βάθος χρόνου. Περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει, η ηθοποιός ανέφερε τα συμπτώματα της χρόνιας αυτής κατάστασης:

«Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long COVID. Συμπτώματα: Εξάντλησης, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή.. και μια ατελείωτη νύστα. Δεν δίνω σημασία ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια..».

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει γυμναστική τα τελευταία δύο χρόνια λόγω αρρυθμιών στην καρδιά που είχε εμφανίσει.

«Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε. Αλήθεια τι μιλάω εγώ όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδάκια που βομβαρδίζονται. Μάλλον δεν θα γίνω καλά γιατί βλέπω αλά αυτά που σας ανεβάζω εδώ… αν δεν τα έχει εξαφανίσει ο αλγόριθμος».

