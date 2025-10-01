Ο Δικαστής: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ΑΝΤ1 – Όσα είδαμε

Το βράδυ της Τρίτης 30/9 το Mad.gr είχε την τιμή και τη χαρά να παρευρεθεί στην avant premiere της πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς «Ο Δικαστής», που έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε κλειστό κύκλο, με την παρουσία πολλών από τους συντελεστές, αλλά και ανθρώπων των media. Εκεί, οι ηθοποιοί παραχώρησαν δηλώσεις, και παρακολουθήσαμε το πρώτο επεισόδιο -μια πρώτη γεύση από το συναρπαστικό ταξίδι που μας επιφυλάσσει η σειρά.

Η υπόθεση

Η σειρά «Ο Δικαστής» βασίζεται στο ξένο σενάριο Your Honor, και μεταφέρει το κεντρικό δίλημμα στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Πέτρος Δημητρίου, που τον υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, είναι ένας καθ’ όλα έντιμος και σεβαστός δικαστής, με αψεγάδιαστο ήθος και πίστη στο νόμο. Όμως η ζωή του ανατρέπεται όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, εμπλέκεται σε ένα σοβαρό τροχαίο: χτυπάει μοτοσικλετιστή και φεύγει χωρίς να σταματήσει. Το θύμα αποδεικνύεται ότι είναι ο γιος του ενός πανίσχυρου μαφιόζικου άντρα, που τον ενσαρκώνει ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος έχει δικούς του κανόνες δικαιοσύνης και εκδίκησης.

Αντιμέτωπος με έναν κόσμο που δεν γνωρίζει ημιδιαδρομές, ο δικαστής Δημητρίου έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ καθήκοντος και πατρικού ενστίκτου. Ποια όρια είναι διατεθειμένος να υπερβεί για να σώσει το παιδί του; Σε πόσο βάθος σκοτεινών μυστικών θα πέσει; Και πού σταματά η δικαιοσύνη όταν η αγάπη για το παιδί γίνεται η πιο επικίνδυνη δύναμη;

Το πρώτο επεισόδιο θέτει τις βάσεις της σύγκρουσης: βλέπουμε την ήρεμη ζωή του Δημητρίου να διαταράσσεται, τον νεαρό να εξομολογείται την πράξη του, και τις πρώτες πιέσεις από τους σκοτεινούς κύκλους που απαιτούν εκδίκηση. Η ιδέα είναι ότι το δίκαιο δεν έχει πάντα μια καθαρή πλευρά, πολλές φορές είναι γκρίζα, σκληρή και χτισμένη πάνω σε θυσίες.

Στιγμιότυπα από την avant premiere

Στην αίθουσα προβολής, το κοινό υποδέχθηκε το πρώτο επεισόδιο με αμηχανία αλλά και προσμονή, ενώ η αγωνία ήταν διάχυτη. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε για το πώς ο ρόλος του τον βυθίζει σε ηθικά αδιέξοδα και πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί κανείς μέσα στη γραμμή του δικαίου όταν απειλείται η οικογένεια.

Οι πρώτες εικόνες της σειράς που είδαμε ήταν ατμοσφαιρικές, με ένταση στις σιωπές, και μια μουσική επένδυση που αναδύει αγωνία. Από τα πρώτα λεπτά, γίνεται σαφές ότι η σειρά δεν θα είναι «απλό δράμα», αλλά μια ψυχολογική μάχη έξω και μέσα στο μυαλό του πρωταγωνιστή.

Η προσδοκία για «Ο Δικαστής» είναι υψηλή. Η μεταφορά ενός ξένου βασικού σεναρίου όπως το Your Honor στην ελληνική πραγματικότητα, με τις δικές μας διακυμάνσεις, χαρακτηρίζεται από ρίσκο αλλά και μεγάλη δυνατότητα. Ο συνδυασμός οικογενειακού δράματος, δικαστικών διαδικασιών και συγκρούσεων με τον υπόκοσμο δημιουργεί ένα μείγμα που μπορεί να αγγίξει μεγάλα κοινά.

