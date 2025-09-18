Άγιος Έρωτας: Το Mad.gr στην avant premiere του β’ κύκλου της σειράς του Alpha

Παρακολουθήσαμε το πρώτο επεισόδιο και σας μεταφέρουμε όλα όσα θα δούμε στον νέο κύκλο της σειράς που επιστρέφει με ανατροπές

To βράδυ της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου, το Mad.gr έδωσε το παρών στην avant premiere του δεύτερου κύκλου της σειράς Άγιος Έρωτας στον Alpha και παρακολουθήσαμε από κοντά την πολυαναμενόμενη προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς βρέθηκαν εκεί σε μια ατμόσφαιρα έντονης προσμονής και ενθουσιασμού και συνομίλησαν με τους δημοσιογράφους και το κοινό ενώ φυσικά μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα για τη συνέχεια της ιστορίας που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Το επεισόδιο με το οποίο ανοίγει ο δεύτερος κύκλος ξεκινά με ένταση και ανατροπές. Η σφαίρα που ρίχνει ο Αργύρης βρίσκει τον στόχο της όμως μια απρόσμενη εξέλιξη αλλάζει τα πάντα. Μια θεϊκή παρέμβαση σώζει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο και το γεγονός αυτό θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Χλόη βλέπει μπροστά της τον άνθρωπο που της στέρησε την κόρη της και χωρίς να μπορεί να ξεχάσει του δηλώνει πως δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ. Η Θάλεια βυθίζεται στις τύψεις και στη συνειδητοποίηση ότι έγινε μέρος ενός εγκλήματος που την ξεπερνά. Η στάση της είναι πλέον γεμάτη ενοχές και εσωτερική σύγκρουση.

Ο Παύλος προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό προφίλ γνωρίζοντας πολύ καλά πως αν η Χλόη και ο Αργύρης αποφασίσουν να κινηθούν νομικά όλα μπορούν να τελειώσουν για εκείνον και την Θάλεια. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει.

Μέσα σε όλα αυτά η Ολυμπία παίρνει τη δική της απόφαση να αποκαλύψει στη Δώρα την αλήθεια για τη μητέρα της. Μια αλήθεια που έμενε θαμμένη και που πλέον έρχεται στην επιφάνεια φέρνοντας μαζί της συνέπειες και νέα δεδομένα για όλους.

Παράλληλα ένα νέο πρόσωπο κάνει την εμφάνισή του στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου καταφθάνει για να αναλάβει την υπεράσπιση του Κυριάκου και δηλώνει σίγουρος για δύο πράγματα. Πρώτον ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο πραγματικός ένοχος και δεύτερον ότι αργά ή γρήγορα θα κάνει το λάθος που θα τον οδηγήσει στην αποκάλυψη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρεμιέρα του νέου κύκλου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Η σκηνοθεσία διατηρεί το ύφος της πρώτης σεζόν με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς ενώ το σενάριο ξεδιπλώνεται με νέα πρόσωπα, παλιούς λογαριασμούς και εξελίξεις που προμηνύουν έναν γεμάτο αγωνία και ένταση δεύτερο κύκλο. Οι ερμηνείες παραμένουν σταθερά δυνατές, με τους πρωταγωνιστές να δίνουν ακόμη μεγαλύτερο βάθος στους ρόλους τους και να οδηγούν την ιστορία σε πιο σκοτεινά αλλά και πιο συναισθηματικά μονοπάτια.

Η βραδιά της avant premiere κύλησε με ζωντανή διάθεση, συζητήσεις παρασκηνιακές, αποκαλύψεις και μια εμφανή περηφάνια από όλους τους συντελεστές για το αποτέλεσμα που παρουσιάζουν στο κοινό.

Ο Άγιος Έρωτας επιστρέφει και είναι ξεκάθαρο ότι ήρθε για να πάει ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο των μυστικών των συγκρούσεων και των ανθρώπινων ορίων.

