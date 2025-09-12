Άγιος Έρωτας: Στον αέρα το νέο trailer του 2ου κύκλου – Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες

Η σειρά του ALPHA κάνει πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο

Οι εξελίξεις στο δεύτερο κύκλο της σειράς Άγιος Έρωτας σοκάρουν! Ο πυροβολισμός του Αργύρη στο τελευταίο επεισόδιο έκοψε την ανάσα… «ο σταυρός… τον έσωσε ο σταυρός». Ο πατήρ Νικόλαος είναι ζωντανός… «δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είμαι ζωντανός».

Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της. Δεν συγχωρεί κανέναν. Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες.

Διάβασε επίσης: Άγιος έρωτας: Από το Γαλαξίδι ξεκινά ο καθηλωτικός 2ος κύκλος

Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά. Μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες.

Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Θα πληρώσει για τα εγκλήματά του; Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται!

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Διάβασε επίσης: Άγιος έρωτας: Η Γιούλικα Σκαφιδά σε ρόλο έκπληξη στον 2ο κύκλο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.