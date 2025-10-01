Τι θα έκαναν οι πολιτικοί αν ξόδευαν το πόθεν έσχες τους σε μουσική

Από κιθάρες και βινύλια μέχρι VIP εισιτήρια, μια φανταστική ανάγνωση των «πόθεν έσχες» δείχνει τι θα μπορούσαν να ζήσουν οι πολιτικοί αν μετέτρεπαν τα εισοδήματά τους σε μουσικές εμπειρίες

Κάθε χρόνο, τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών ανοίγουν τον δημόσιο διάλογο για το ποιος είναι πλούσιος, ποιος πιο «σεμνός» και πού θα μπορούσαν να διοχετεύσουν τα εισοδήματά τους. Φέτος, όμως, ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη σοβαρότητα των αριθμών και ας φανταστούμε κάτι διαφορετικό: τι θα μπορούσαν να κάνουν οι πολιτικοί μας αν αποφάσιζαν να ξοδέψουν τα χρήματά τους αποκλειστικά σε μουσική; Από εισιτήρια συναυλιών μέχρι βινύλια και φεστιβάλ, η φαντασία είναι ελεύθερη και το ταξίδι… γεμάτο ήχους.

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, με εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις 1.978 ευρώ, θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει εισιτήρια για συναυλίες ελληνικών συγκροτημάτων, να πάει σε ένα φεστιβάλ και να αποδείξει έμπρακτα ότι οι καλύτερες εμπειρίες δεν κοστίζουν πάντα μια περιουσία. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αγοράσει και μια καλή κιθάρα, να βρει δάσκαλο και να παίξει το δικό του σόλο μπροστά στους φίλους του.

Ο Παύλος Σαράκης ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Ελληνική Λύση, είναι η μεγάλη έκπληξη: από 179.000 ευρώ το 2023,το εισόδημά του εκτοξεύτηκε στα 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Με τέτοιο ποσό, θα μπορούσε άνετα να χρηματοδοτήσει ένα μουσικό φεστιβάλ τύπου Glastonbury στην Ελλάδα, φέρνοντας ονόματα όπως οι Coldplay, οι Arctic Monkeys και, γιατί όχι, η Beyoncé. Αν δεν θέλει να το οργανώσει, μπορεί απλώς να αγοράσει VIP εισιτήρια για όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης και να γίνει ο πιο μουσικόφιλος πολιτικός της ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα 70.457 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Με αυτό το ποσό, θα μπορούσε να κλείσει ένα ολόκληρο VIP box στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία των Metallica που έρχονται το 2026 στην Ελλάδα. Να φέρει μαζί του φίλους, οικογένεια, ακόμα και μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Γιατί όχι; Η εμπειρία του live heavy metal είναι κάτι που δεν ξεχνιέται.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με εισοδήματα 128.610 ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, θα μπορούσε να οργανώσει προσωπικό του ταξίδι στην Ιταλία για να απολαύσει μια σειρά όπερες στη Σκάλα του Μιλάνου. Κι αν τραβά η όρεξή του, το Παρίσι είναι κοντά. Ένα box seats στην Όπερα του Παρισιού είναι πάντα must. Έτσι, θα συνδυάσει πολιτική με κλασική παιδεία και υψηλή τέχνη. Μαγεία!

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, με εισόδημα 72.506 ευρώ και καταθέσεις 57.841 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε μια καλή συλλογή βινυλίων. Από Pink Floyd μέχρι Θεοδωράκη, η μουσική βιβλιοθήκη του θα μπορούσε να γίνει σημείο αναφοράς. Ας προσθέσει και ένα hi-fi πικάπ τελευταίας τεχνολογίας για να απολαμβάνει τον «αναλογικό» ήχο με την πιο ζεστή χροιά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με εισόδημα 66.158 ευρώ και καταθέσεις 10.686 ευρώ, είναι γνωστός για την προσήλωσή του στην απλότητα. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να επενδύσει σε μια συλλογή βινυλίων για να ακούει στο πικάπ του. Από ρεμπέτικα μέχρι κλασικό ροκ, η μουσική θα μπορούσε να είναι βάλσαμο στην ψυχή μετά από μια μέρα γεμάτη πολιτικούς διαξιφισμούς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με έσοδα 60.640 ευρώ και καταθέσεις 268.849 ευρώ, θα μπορούσε να στηρίξει και να απολαύσει παραδοσιακές ελληνικές μουσικές εμπειρίες. Από ένα μεγάλο πανηγύρι στην Ήπειρο με κλαρίνα και χορούς μέχρι μια βραδιά ρεμπέτικου στον Πειραιά, θα είχε την ευκαιρία να συνδυάσει την αγάπη του για το ελληνικό στοιχείο με εμπειρίες που αναδεικνύουν την παράδοση και τη γνήσια λαϊκή διασκέδαση.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης με εισόδημα 72.897 ευρώ και καταθέσεις 136.481 ευρώ, θα μπορούσε να επενδύσει σε ένα ολοκαίνουριο home studio. Ένα μέρος όπου θα πειραματίζεται με μουσική παραγωγή, συνδέοντας την πολιτική του δράση με δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με έσοδα 102.553 ευρώ και καταθέσεις 4.355 ευρώ, θα μπορούσε να πάρει ένα εισιτήριο για μια μεγάλη συναυλία που θα θυμάται για πάντα. Ένα live της Taylor Swift ή της πάντα διαχρονικής Madonna στο εξωτερικό θα ήταν μια εμπειρία ζωής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με εισόδημα 1.749.000 δολάρια και καταθέσεις ύψους 32.287 ευρώ και δολαρίων, έχει κάθε δυνατότητα να απολαύσει την Lady Gaga από την πρώτη σειρά, και να το κάνει μάλιστα με στιλ, προσκαλώντας και φίλους στο πλευρό του. Με δεδομένο ότι ένα εισιτήριο πρώτης σειράς σε συναυλία της Lady Gaga σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μπορεί να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα είχε κανέναν λόγο να διστάσει μπροστά σε μια εμπειρία που ταιριάζει στην εικόνα του: ενέργεια, λάμψη και η εκρηκτική παρουσία της πιο θεαματικής pop star της εποχής μας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

