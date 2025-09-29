Μουσικά Νέα 29.09.2025

Eurovision: H EBU θέτει σε ψηφοφορία τη συμμετοχή του Ισραήλ

Έκτακτη ψηφοφορία τον Νοέμβριο για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την παραμονή ή τον αποκλεισμό του ισραηλινού φορέα Kan από τον διαγωνισμό του 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Eurovision, ο διαγωνισμός τραγουδιού που συνδέεται με μουσική, λάμψη και θετικό πνεύμα, βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ έχει φέρει έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), με το μέλλον του θεσμού να δοκιμάζεται σε μια περίοδο που γεωπολιτικές πιέσεις σκιάζουν τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η EBU ανακοίνωσε ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή, έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία τα μέλη της θα κληθούν να ψηφίσουν σχετικά με την παραμονή ή τον αποκλεισμό του ισραηλινού φορέα Kan από τον διαγωνισμό του 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις απειλές για μποϊκοτάζ από αρκετούς ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θεωρούν τη συμμετοχή του Ισραήλ «κόκκινη γραμμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε επιστολή της προς τους εκπροσώπους των μελών, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κουνσί, αναγνώρισε πως επικρατεί «πρωτοφανής διάσταση απόψεων» γύρω από το θέμα και τόνισε ότι μόνο μια ευρύτερη, δημοκρατική διαδικασία μπορεί να δώσει λύση. Ήδη, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία έχουν προειδοποιήσει επισήμως ότι θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό, εάν το Ισραήλ παραμείνει.

Η στάση αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με το παρελθόν, καθώς υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ το Ισραήλ, παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, συμμετείχε κανονικά στις διοργανώσεις του 2024 στο Μάλμε και του 2025 στη Βασιλεία, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις έξω από τις αρένες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοργάνωση του 2026, που σηματοδοτεί και τα 70 χρόνια ζωής του θεσμού, έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στη Βιέννη τον Μάιο. Ο οικοδεσπότης φορέας ORF διαβεβαίωσε ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ακόμη και εάν υπάρξουν αποχωρήσεις και οικονομικές απώλειες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

EBU Eurovision ΙΣΡΑΗΛ ψηφοφορία
