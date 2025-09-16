Screen News 16.09.2025

Επτασφράγιστο μυστικό το σενάριο του Batman που διαβάζει ο Robert Pattinson

Με απόλυτη μυστικότητα φυλάσσεται το σενάριο για το sequel του Batman τα γυρίσματα του οποίου θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τέσσερα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του «The Batman» το 2022, το σενάριο του πολυαναμενόμενου «The Batman Part II» είναι επιτέλους έτοιμο. Η παραγωγή ετοιμάζεται να ξεκινήσει γυρίσματα την άνοιξη του 2026, με τον Robert Pattinson να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο κόκκινο χαλί των Emmys, ο σκηνοθέτης Matt Reeves μίλησε στον Marc Malkin του Variety, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο του franchise: «Ξεκινάμε γυρίσματα την άνοιξη, πιθανότατα στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου. Είναι ένα μακρύ ταξίδι, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι πραγματικά περήφανος για το σενάριο που γράψαμε μαζί με τον Mattson Tomlin. Έχουμε ήδη αρχίσει να το μοιραζόμαστε με τον Robert Pattinson».

Ο Robert Pattinson στην ταινία The Batman του 2022. www.imdb.com.

Ο Matt Reeves αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα κατάφερε να προστατεύσει το σενάριο από κάθε πιθανή διαρροή. «Το βάλαμε σε μια θήκη υψηλής ασφαλείας  που έκλεινε με λουκέτο με κωδικό. Ο Robert ήταν στη Νέα Υόρκη τότε». Μετά από κάθε ανάγνωση, ο Robert Pattinson κράτησε το σενάριο του Σκοτεινού Ιππότη κλειδωμένο στη θήκη.

Ο Robert Pattinson ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη στολή του Batman, με ένα σενάριο που φυλάσσεται σαν θησαυρός. Ο Matt Reeves δείχνει αποφασισμένος να επαναφέρει το σκοτεινό μεγαλείο της Gotham στη μεγάλη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Batman Matt Reeves Robert Pattinson
