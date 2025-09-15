Ο Owen Cooper του Adolescence γίνεται ο νεότερος ηθοποιός που κατακτά Emmy

Ο 15χρονος Βρετανός ηθοποιός Owen Cooper θριάμβευσε με το «Adolescence» και έγινε το νέο πρόσωπο της διεθνούς τηλεόρασης

Η 77η απονομή των Primetime Emmy Awards στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες είχε πολλές συγκινητικές στιγμές, αλλά καμία δεν ξεχώρισε περισσότερο από τον θρίαμβο του Owen Cooper. Ο μόλις 15 ετών Βρετανός ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία για την ερμηνεία του στη σειρά του Netflix «Adolescence», γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που τιμήθηκε ποτέ με Emmy.

Ο Owen Cooper ανέβηκε στη σκηνή φανερά συγκινημένος για να παραλάβει το πρώτο του Emmy, ξεπερνώντας καταξιωμένους ηθοποιούς όπως ο Javier Bardem («Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»), ο Rob Delaney («Dying for Sex»), ο Peter Sarsgaard («Presumed Innocent»), ο Bill Camp («Presumed Innocent») και ο Ashley Walters («Adolescence»).

Κατά την βράβευσή του, ο νεαρός ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια και ταπεινότητα: «Το να βρίσκομαι εδώ πάνω είναι πραγματικά σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα δραματικής πριν από μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν ότι θα βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε ο Owen Cooper. «Αλλά νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει πως, αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και τολμάς να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή. Πριν από τρία χρόνια δεν ήμουν τίποτα και τώρα είμαι εδώ».

Το breakout role του νεότερου νικητή

Ο Owen Cooper ενσάρκωσε τον Jamie Miller στο «Adolescence», έναν ρόλο που αποτέλεσε το μεγάλο του υποκριτικό άλμα και τον καθιέρωσε στη διεθνή σκηνή. Με τη νίκη αυτή, κατέρριψε κάθε ρεκόρ ηλικίας στα βραβεία Emmy. Ήδη, ο Owen Cooper ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη του πρόκληση. Θα ενσαρκώσει τον Callum στη νέα δραματική σειρά του BBC «Film Club» και θα πρωταγωνιστήσει ως Young Heathcliff στη νέα κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «Wuthering Heights» της Emerald Fennell, δίπλα στους Jacob Elordi και Margot Robbie.

