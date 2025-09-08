Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη φωτογραφία του μωρού

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους διανύουν Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και Κίμωνας Κουρής, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε η ίδια η ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τα ποδαράκια του νεογέννητου γιου της.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μακροσκελές ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον σύζυγό της.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση, ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά!

Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του @omilosiaso. Είστε υπέροχοι! Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς! Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!» έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

