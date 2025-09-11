Giorgio Armani: Η ζωή του «βασιλιά της μόδας» γίνεται ταινία

Υπάρχουν προσωπικότητες που δεν άφησαν απλώς το αποτύπωμά τους, αλλά άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κομψότητα, το στυλ και την ίδια τη μόδα. Ο Giorgio Armani ήταν ένας από αυτούς. Από τον επαναστατικό σχεδιασμό των κοστουμιών του έως την αισθητική «stealth wealth» που όρισε μια ολόκληρη εποχή, ο Armani κατέκτησε πασαρέλες, κόκκινα χαλιά και το Χόλιγουντ. Τώρα, η ιστορία του ετοιμάζεται να ζωντανέψει στη μεγάλη οθόνη, μέσα από μια βιογραφική ταινία που υπογράφει ο Ιταλός παραγωγός Andrea Iervolino.

Το όραμα του Andrea Iervolino

Όπως αποκάλυψε ο Andrea Iervolino, το πρότζεκτ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, έχοντας ως αφετηρία «την προσωπική του επιθυμία να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας». Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Giorgio Armani, γεγονός που, όπως είπε ο παραγωγός, «έφερε και πάλι στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και σημασία που αντιπροσωπεύει το όνομα Armani για την Ιταλία και για τον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Andrea Iervolino τόνισε: «Όλοι γνωρίζουμε το brand Armani, αλλά δεν γνωρίζουμε τον ίδιο τον Giorgio Armani: την ιστορία του, τις θυσίες του, το όραμα που έκανε εφικτό το ιταλικό όνειρο που αναγνωρίζεται παντού. Ως Ιταλός, νιώθω χρέος να τιμήσω έναν άνθρωπο που ύψωσε τόσο πολύ το όνομα της χώρας μας».

Η δημιουργική ομάδα

Το σενάριο της ταινίας θα υπογράψει ο Bobby Moresco, βραβευμένος για το «Crash» και στενός συνεργάτης του Andrea Iervolino. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά, ενώ ο Bobby Moresco έχει ήδη αναλάβει και τη σκηνοθεσία του επερχόμενου «Maserati: The Brothers», με πρωταγωνιστές τον Al Pacino, τον Anthony Hopkins, τον Andy Garcia και τη Jessica Alba.

Η βιογραφία θα παρακολουθεί την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Giorgio Armani, ενός δημιουργού που υπήρξε εκ φύσεως εσωστρεφής αλλά άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη μόδα. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα εστιάσει αποκλειστικά στην καριέρα του ή αν θα αγγίξει και την προσωπική του ζωή, όπως τη μακρόχρονη σχέση του με τον Sergio Galeotti, αρχιτέκτονα, σχεδιαστή και επιχειρηματία, που έφυγε από τη ζωή το 1985.

Η κληρονομιά του Giorgio Armani

Ο Giorgio Armani πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Η επιρροή του απλώθηκε πέρα από τις πασαρέλες, αγγίζοντας την τέχνη και τον κινηματογράφο. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το 2015 ο Martin Scorsese είχε αφιερώσει στον Giorgio Armani μια ταινία μικρού μήκους, αναγνωρίζοντας το εμβληματικό του έργο.

Ο Andrea Iervolino, μιλώντας για τη νέα ταινία, σημείωσε: «Πιστεύω ότι αυτό το πρότζεκτ είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Ιταλούς και ένας φόρος τιμής που οι κληρονόμοι του Giorgio Armani μπορούν να δεχτούν με σεβασμό και αγάπη».

Η ζωή του Giorgio Armani είναι η ταινία που επιβάλεται κάποια στιγμή να γυριστεί. Από το Μιλάνο μέχρι το Χόλιγουντ, από τα κοστούμια του «American Gigolo» μέχρι τις λαμπερές εμφανίσεις στα Όσκαρ, ο Giorgio Armani έγραψε τη δική του ιστορία με ύφασμα και βελόνα. Τώρα, μέσα από την κινηματογραφική ματιά του Andrea Iervolino και το σενάριο του Bobby Moresco, θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο.

