Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

Μια πρεμιέρα με επιτυχία, μια εμφάνιση που συζητήθηκε, και ένα ακόμα παράδειγμα του πώς τα social media συνεχίζουν να ασκούν τοξική κριτική

Με δυναμισμό και φανερά ανανεωμένη, η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA, κερδίζοντας μάλιστα την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Με ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό, ξεπέρασε τόσο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» όσο και την πρεμιέρα της Ελένης Τσολάκη με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», επιβεβαιώνοντας πως παραμένει μια αγαπητή και υπολογίσιμη παρουσία στον χώρο της πρωινής ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η επιτυχία της πρεμιέρας δεν ήταν αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις στα social media. Το Twitter (ή X) γέμισε με σχόλια, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά για την εξωτερική της εμφάνιση. Η Σίσσυ εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένη, με αλλαγμένο στιλ και ένα πιο εντυπωσιακό beauty look, γεγονός που προκάλεσε «σεισμό» στα timeline των χρηστών.

Από την αποθέωση στην κριτική και τούμπαλιν

Αρκετοί χρήστες την αποθέωσαν για την αλλαγή της, μιλώντας για μια «άλλη Σίσσυ», φρέσκια, εντυπωσιακή και με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, εξίσου πολλοί έσπευσαν να την επικρίνουν, αναφέροντας πως «δεν της πήγαινε η απώλεια κιλών», ότι «παραμορφώθηκε από τις πλαστικές», αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη για κάτι τέτοιο, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τα κίνητρα πίσω από την αλλαγή της.

Το πιο οξύμωρο; Πολλοί από τους ίδιους χρήστες που στο παρελθόν την σχολίαζαν υποτιμητικά για την αύξηση του βάρους της, τώρα την κατακρίνουν για το αντίθετο. Η ανθρώπινη εικόνα γίνεται ξανά αντικείμενο δημόσιας κριτικής, άλλοτε με χλευασμό, άλλοτε με «συμβουλές» και συχνά με μια σκληρότητα που ξεπερνά κάθε όριο.

Πότε επιτέλους θα σταματήσει η διαδικτυακή ανθρωποφαγία;

Η περίπτωση της Σίσσυς Χρηστίδου δεν είναι μεμονωμένη. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της τοξικής κουλτούρας που καλλιεργείται στα social media, όπου η εξωτερική εμφάνιση και ειδικά των γυναικών γίνεται μόνιμα στόχος σχολιασμού, κριτικής και προσβολής. Ό,τι και να κάνει κάποιος, πάντα θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα βρίσκει αφορμή να ασκήσει αρνητική κριτική, συχνά χωρίς σκέψη, χωρίς ενσυναίσθηση και χωρίς σεβασμό.

Η ανάγκη για μια πιο υγιή, ανθρώπινη και ουσιαστική κουλτούρα στον δημόσιο διάλογο είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αρκεί ένα απλό ερώτημα: Τι κερδίζουμε πραγματικά όταν κρίνουμε με τόση ευκολία τις επιλογές και την εμφάνιση των άλλων;

Δεν μπορώ να το πιστέψω πως ένα από τα ωραιότερα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα της ελληνικής ΤV,την έπεισε κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα στον εαυτό της!

Παραμορφώθηκε το πρόσωπο της!Ειχε φυσικό foxy eyes,ΓΙΑΤΙ ΤΡΑΒΗΧΤΗΚΕ; ‍♀️

#XamogelaKaiPali pic.twitter.com/dkEpDH2euq — Dimitra26 (@Dimitra2662) September 20, 2025

Όταν πας σε ίδιο πλαστικό το αποτέλεσμα είναι το ίδιο #xamogelakaipali pic.twitter.com/NGoX4T08R3 — Showbiz (@showbizghost) September 21, 2025

Αυτή θα μπορουσε να είναι η

-Βικυ Χατζηβασιλείου

– Νατάσσα Θεοδωρίδου

– Σίσσυ Χρηστίδου

Καμία από αυτές η αυτές και άλλες δεκάδες που μοιάζουν μαζί. Απο την συλλογή “Ανώφελες σκέψεις στο λεωφορείο που έχει μπλέξει στην κίνηση”, εκδόσεις London Traffic #xamogelakaipali pic.twitter.com/cBpcsYpMx9 — MissClouzo (@MissEvmar) September 20, 2025

που πηγε το γλυκο προσωπο της σισσυ χριστιδου;;#xamogelakaipali pic.twitter.com/OCNVNWkpMd — Αντωνης (@akaloith) September 20, 2025

Μόλις άνοιξα τηλεόραση. Η Χρηστίδου πήγε στον πλαστικό της με φωτογραφία της Φουρέιρα και του είπε «Κάνε με έτσι σε πορτοκαλί»; #xamogelakaipali — Alex (@Alex_Leo_GR) September 20, 2025

Ας αφήσουμε τον κόσμο να αλλάζει χωρίς να ζητά την άδειά μας

Η κάθε αλλαγή, ειδικά όταν αφορά την υγεία, την εικόνα και την ψυχολογία ενός ανθρώπου, είναι υπόθεση βαθιά προσωπική. Αντί να σχολιάζουμε με τόση ευκολία ποιος «πάχυνε», ποιος «αδυνάτισε» και ποιος «έκανε πλαστικές», ας εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Ίσως τότε, να έχουμε όλοι περισσότερους λόγους να χαμογελάμε.

