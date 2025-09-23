Celeb News 23.09.2025

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

Σίσσυ Χρηστίδου
Μια πρεμιέρα με επιτυχία, μια εμφάνιση που συζητήθηκε, και ένα ακόμα παράδειγμα του πώς τα social media συνεχίζουν να ασκούν τοξική κριτική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με δυναμισμό και φανερά ανανεωμένη, η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA, κερδίζοντας μάλιστα την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.

Με ποσοστό 13,3% στο δυναμικό κοινό, ξεπέρασε τόσο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» όσο και την πρεμιέρα της Ελένης Τσολάκη με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», επιβεβαιώνοντας πως παραμένει μια αγαπητή και υπολογίσιμη παρουσία στον χώρο της πρωινής ψυχαγωγίας.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει την πιο φθινοπωρινή πρόταση για τα μαλλιά σου

Ωστόσο, η επιτυχία της πρεμιέρας δεν ήταν αυτό που κυριάρχησε στις συζητήσεις στα social media. Το Twitter (ή X) γέμισε με σχόλια, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά για την εξωτερική της εμφάνιση. Η Σίσσυ εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένη, με αλλαγμένο στιλ και ένα πιο εντυπωσιακό beauty look, γεγονός που προκάλεσε «σεισμό» στα timeline των χρηστών.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Από την αποθέωση στην κριτική και τούμπαλιν

Αρκετοί χρήστες την αποθέωσαν για την αλλαγή της, μιλώντας για μια «άλλη Σίσσυ», φρέσκια, εντυπωσιακή και με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, εξίσου πολλοί έσπευσαν να την επικρίνουν, αναφέροντας πως «δεν της πήγαινε η απώλεια κιλών», ότι «παραμορφώθηκε από τις πλαστικές», αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη για κάτι τέτοιο, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τα κίνητρα πίσω από την αλλαγή της.

Το πιο οξύμωρο; Πολλοί από τους ίδιους χρήστες που στο παρελθόν την σχολίαζαν υποτιμητικά για την αύξηση του βάρους της, τώρα την κατακρίνουν για το αντίθετο. Η ανθρώπινη εικόνα γίνεται ξανά αντικείμενο δημόσιας κριτικής, άλλοτε με χλευασμό, άλλοτε με «συμβουλές» και συχνά με μια σκληρότητα που ξεπερνά κάθε όριο.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Πότε επιτέλους θα σταματήσει η διαδικτυακή ανθρωποφαγία;

Η περίπτωση της Σίσσυς Χρηστίδου δεν είναι μεμονωμένη. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της τοξικής κουλτούρας που καλλιεργείται στα social media, όπου η εξωτερική εμφάνιση και ειδικά των γυναικών γίνεται μόνιμα στόχος σχολιασμού, κριτικής και προσβολής. Ό,τι και να κάνει κάποιος, πάντα θα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θα βρίσκει αφορμή να ασκήσει αρνητική κριτική, συχνά χωρίς σκέψη, χωρίς ενσυναίσθηση και χωρίς σεβασμό.

Η ανάγκη για μια πιο υγιή, ανθρώπινη και ουσιαστική κουλτούρα στον δημόσιο διάλογο είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αρκεί ένα απλό ερώτημα: Τι κερδίζουμε πραγματικά όταν κρίνουμε με τόση ευκολία τις επιλογές και την εμφάνιση των άλλων;

Σίσσυ Χρηστίδου

Ας αφήσουμε τον κόσμο να αλλάζει χωρίς να ζητά την άδειά μας

Η κάθε αλλαγή, ειδικά όταν αφορά την υγεία, την εικόνα και την ψυχολογία ενός ανθρώπου, είναι υπόθεση βαθιά προσωπική. Αντί να σχολιάζουμε με τόση ευκολία ποιος «πάχυνε», ποιος «αδυνάτισε» και ποιος «έκανε πλαστικές», ας εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Ίσως τότε, να έχουμε όλοι περισσότερους λόγους να χαμογελάμε.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει διακοπές στα Κύθηρα και υποκλίνεται στην ομορφιά τους

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

social media αλλαγή εμφάνιση ΚΙΛΑ Σίσσυ Χρηστίδου ΣΧΟΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης κατακτά ξανά την κορυφή

23.09.2025
Επόμενο

«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» του Αλεξέι Αρμπούζωφ στο θέατρο ΑΡΓΩ

23.09.2025

Δες επίσης

Jon Bon Jovi: Από rock star σε παππού της χρονιάς
Celeb News

Jon Bon Jovi: Από rock star σε παππού της χρονιάς

23.09.2025
Ο Austin Butler γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης του θρυλικού σπιτιού του Brad Pitt στο Los Feliz
Celeb News

Ο Austin Butler γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης του θρυλικού σπιτιού του Brad Pitt στο Los Feliz

22.09.2025
Η Cardi B κατέκτησε Ρεκόρ Γκίνες – Η επίσημη ανακοίνωση
Celeb News

Η Cardi B κατέκτησε Ρεκόρ Γκίνες – Η επίσημη ανακοίνωση

22.09.2025
Άσχημος τραυματισμός για τον Tom Holland στα γυρίσματα του Spider-Man
Celeb News

Άσχημος τραυματισμός για τον Tom Holland στα γυρίσματα του Spider-Man

22.09.2025