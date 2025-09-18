Η διακοσμηση και όσα έφαγαν στο βασιλικό δείπνο για τον Donald Trump στη Μεγάλη Βρετανία

Ένα πραγματικά βασιλικό δείπνο διοργάνωσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Melania Trump. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Donald Trump είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει προσκληθεί δύο φορές από Βρετανό μονάρχη. Το αποκορύφωμα της επίσκεψης ήταν το επίσημο δείπνο στη Μεγάλη Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου στήθηκε ένα εντυπωσιακό τραπέζι από μαόνι μήκους 50 μέτρων για να φιλοξενήσει τους 160 προσκεκλημένους. Ανάμεσά τους, ο CEO της Blackstone Stephen Schwarzman με τη σύζυγό του, ο CEO της Apple Tim Cook, ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο Sam Altman της OpenAI. Παρών και ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Rupert Murdoch, ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer αλλά και ο πρωταθλητής τουυ γκολφ Nick Faldo.

Διάβασε επίσης: Εντολή Donald Trump για νέα αίθουσα εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο με αέρα ευρωπαϊκού ανακτόρου

Ένα μνημειώδες τραπέζι

Στο εντυπωσιακό τραπέζι τοποθετήθηκαν 1.452 μαχαιροπίρουνα, πέντε ποτήρια ανά καλεσμένο, καθώς υπήρχε ποικιλία ποτών, και 139 κεριά προσέφεραν περαιτέρω λάμψη. Η διακόσμηση περιελάβανε εποχικά λουλούδια και βότανα από τους κήπους του Μπάκιγχαμ, του Ουίνδσορ και του Savill Garden, τα οποία τοποθετήθηκαν με σπουδή σε επίχρυσα σκεύη της συλλογής Grand Service. Περισσότερα από 100 μέλη του προσωπικού της βασιλικής αυλής πάσχισαν ώστε όλα να είναι πραγματικά στην εντέλεια. Σύμφωνα με το BBC, η προετοιμασία του χώρου διήρκεσε μία εβδομάδα, ενώ το τελικό στρώσιμο ολοκληρώθηκε μόλις την προηγουμένη του δείπνου.

Η διάταξη των καθισμάτων βασίστηκε σε λίστες που είχαν καταρτιστεί βάσει αυστηρού πρωτοκόλλου από τη βρετανική κυβέρνηση και τον Λευκό Οίκο. Στην ίδια πλευρά του τραπεζιού βρέθηκαν ο γερουσιαστής Marco Rubio, ο βασιλιάς Κάρολος, ο Donald Trump και η πριγκίπισσα Catherine. Απέναντί τους κάθισαν ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Scott Besent, η βασίλισσα Καμίλα, η Melania Trump και ο πρίγκιπας William.

Πολυτέλεια στο μενού

Το μενού ήταν εμπνευσμένο από τη συμμαχία Βρετανίας και ΗΠΑ, και πάντρευε γεύσεις των δύο χωρών. Οι καλεσμένοι ξεκίνησαν με πανακότα με κάρδαμο από το Hampshire, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού. Το κυρίως πιάτο περιλάμβανε βιολογικό κοτόπουλο από το Norfolk, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια και αρωματισμένο με θυμάρι. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με επιδόρπιο βανίλιας, γεμισμένο με σορμπέ βατόμουρου από το Kent και δαμάσκηνα.

Η ατμόσφαιρα πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Ξεχώρισαν η άρια «Nessun Dorma» από την «Τουραντό» του Puccini, το «Ave Maria» του Schubert και το «Trumpet Tune and Air» του Henry Purcell.

Διάβασε επίσης: Kate Middleton: Αναβιώνει την κληρονομιά της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.