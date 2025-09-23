Η Klavdia αποκαλύπτει στο mad.gr τα μυστικά ομορφιά της και το προϊόν που δεν αποχωρίζεται ποτέ

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράζεται τα tips, τα προϊόντα και τα trends που κρατούν το look της φρέσκο, λαμπερό και φυσικό

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γέμισε την Πλατεία Νερού στο Φάληρο με θετική διάθεση, μουσική και ενέργεια. Το mad.gr βρέθηκε backstage, παρακολουθώντας τους καλλιτέχνες να προετοιμάζονται για το πιο «positive» event της χρονιάς. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η Klavdia, η οποία κατά τη διάρκεια των πρόβων βρήκε λίγο χρόνο για να αποκαλύψει τον δικό της beauty κόσμο.

To act της ξεχώρισε ήδη από τις πρόβες, με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της να δείχνουν ότι θα ήταν ένα από τα highlights της βραδιάς. Η παρουσία της στη σκηνή δεν περιορίστηκε στη φωνή της. Tο μακιγιάζ της και το στιλ της ενίσχυσαν την ακτινοβολία της κάτω από τους προβολείς.

Με εμφανισή της σε co-ord σύνολο σε μπλε-γκρι αποχρώσεις και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες στα κοτσιδάκια της, η Klavdia κατάφερε να συνδυάσει τη φρεσκάδα με την κομψότητα, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Κάθε λεπτομέρεια στο look της ήταν μελετημένη, από το μακιγιάζ μέχρι τα αξεσουάρ, αποκαλύπτοντας την αγάπη της για τα μικρά beauty details που κάνουν τη διαφορά.

Με αυτό το πλαίσιο, ήταν φυσικό να μοιραστεί με το mad.gr τα αγαπημένα της beauty trends, τα προϊόντα που δεν αποχωρίζεται και τα hacks που χρησιμοποιεί για να πετυχαίνει το signature look της. Από το dewy natural makeup μέχρι το τέλειο cat eye, η Klavdia άνοιξε την πόρτα στον προσωπικό της κόσμο ομορφιάς.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου beauty trend αυτή τη στιγμή;

Είναι το clean aesthetic, dewy natural makeup, αυτό που γυαλίζει το δέρμα σου και είσαι πολύ ελαφριά βαμμένη. Αυτό είναι το αγαπημένο μου beauty trend.

Ποιο είναι το προϊόν που δεν θα αποχωριζόσουν ποτέ;

Το προϊόν που δεν θα αποχωριζόμουν ποτέ είναι ένα αντηλιακό serum που έχω και πραγματικά κάνει το δέρμα μου να γυαλίζει σαν γυαλί και με προστατεύει παράλληλα από τον ήλιο. Οπότε ποτέ δεν θα το αποχωριζόμουν.

Ποιο είναι το beauty hack που έχεις δοκιμάσει και λειτουργεί;

Αυτό που έχω δοκιμάσει σε beauty hack και λειτουργεί σε εμένα, είναι για να κάνω το cat eye με τη σκιά μου. Τοποθετώ tape και μετά το αφαιρώ, και έτσι είναι τέλειο, δεν χρειάζεται ούτε concealer, ούτε σβησίματα. Το καλύτερο, κορίτσια!

