Klavdia: Έτοιμη να ξεσηκώσει την Πλατεία Νερού στις πρόβες της ΗΘΕ 2025

Η Klavdia φέρνει στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 αέρα από Eurovision, υπόσχοντας μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη

Το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα για την πιο θετική ημέρα του χρόνου! Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion είναι σχεδόν εδώ και το Mad.gr «τρύπωσε» στα backstages για να σου μεταφέρει όλα τα highlights από τις πρόβες.

Φέτος, κοινό και καλλιτέχνες ετοιμάζονται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη εντυπωσιακά acts, θεαματικά shows και vibes που θα μείνουν αξέχαστα. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17:00, η ΗΘΕ 2025 γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας πιο ανανεωμένη από ποτέ και μεταφέρεται για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τριπλασιάζοντας την εμπειρία. Το καλύτερο; Η είσοδος είναι ελεύθερη, για να έρθεις με όλη την παρέα και να ζήσεις από κοντά τη μεγαλύτερη γιορτή θετικής ενέργειας!

Στις πρόβες της ΗΘΕ 2025, η Klavdia «έκλεψε» την παράσταση, φέρνοντας στη σκηνή όλη τη μαγεία και την ενέργεια που την έκαναν να ξεχωρίσει στη Eurovision 2025.

Έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τραγούδια που συνδυάζουν σύγχρονα pop και ηλεκτρονικά beats με μια δυνατή συναισθηματική ουσία, γεμάτη ένταση και αλήθεια. Η φωνή της, εκφραστική και γεμάτη πάθος, γέμισε τον χώρο των πρόβων.

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε πάνω στη σκηνή ήταν φανερό ότι η εμφάνισή της θα γίνει talk of the night, με vibes που ξεσηκώνουν το κοινό και τραγούδια που παντρεύουν το σήμερα με το χθες, η εμφάνιση της Klavdia θα μείνει αξέχαστη. Oλόκληρη η Πλατεία Νερού θα χορεύει στον ρυθμό της δικής της θετικής ενέργειας.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 φαίνεται να υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, ζωντάνια και δυνατές στιγμές. Με τη σκηνή να ζωντανεύει χάρη στην ενέργεια και τη μαγεία καλλιτεχνών όπως η Klavdia, το κοινό ετοιμάζεται για μια αξέχαστη εμπειρία, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της εκδήλωσης με αστείρευτη θετική διάθεση και πάθος για τη μουσική.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

