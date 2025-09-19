Μουσικά Νέα 19.09.2025

ΗΘΕ 2025: Η εκρηκτική εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην Πλατεία Νερού

Ελένη Φουρέιρα ΗΘΕ 2025
Η pop queen απογείωσε το vibe και ξεσήκωσε το κοινό όπως μόνο εκείνη ξέρει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 by Amita Motion πήρε φωτιά σήμερα και όχι άδικα, γιατί όταν ανεβαίνει η Ελένη Φουρέιρα, ξέρεις ότι έρχεται έκρηξη ενέργειας!

Η pop queen της καρδιάς μας εμφανίστηκε πιο εντυπωσιακή από ποτέ και, με το πρώτο beat, κατάφερε να ξεσηκώσει κάθε γωνιά του χώρου. Με εκρηκτικό performance, δυναμικές χορογραφίες και τις απόλυτες επιτυχίες της, η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε (για άλλη μια φορά) γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες entertainers της ελληνικής σκηνής.

Ελένη Φουρέιρα ΗΘΕ
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: Όσα ζήσαμε στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024, λίγο πριν τη φετινή επετειακή γιορτή των 20 χρόνων

Το κοινό δεν σταμάτησε να χορεύει, να τραγουδάει και να χειροκροτάει και πώς να μην το κάνει; Κάθε της κίνηση, κάθε της νότα, κάθε βλέμμα της ήταν καθαρή θετική ενέργεια. Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο της τραγούδι, η Ελένη τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή, με το vibe να χτυπάει κόκκινο.

Άλλωστε, αυτή είναι η Φουρέιρα: αυθεντική, παθιασμένη και με την ικανότητα να σου αλλάξει τη διάθεση με ένα μόνο τραγούδι.

Ελένη Φουρέιρα ΗΘΕ 2025

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας γιορτάζει τη μουσική, τη ζωντάνια και τη χαρά και η Ελένη Φουρέιρα ήταν ο απόλυτος εκφραστής αυτής της φιλοσοφίας. Όσοι ήμασταν εκεί, το ζήσαμε. Οι υπόλοιποι… απλά το χάσατε!

Διάβασε επίσης: ΗΘΕ: Το Mad.gr στις πρόβες των Aggelina, Akylas, Evangelia, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη

