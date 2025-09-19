Όσα ζήσαμε στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024, λίγο πριν τη φετινή επετειακή γιορτή

Από το εκρηκτικό line up στο ΟΑΚΑ μέχρι την επετειακή 20ή χρονιά στην Πλατεία Νερού, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας συνεχίζει να γράφει ιστορία

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Σε λίγες ώρες η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion θα είναι γεγονός και μάλιστα σε μια νέα, εμβληματική τοποθεσία. Για πρώτη φορά, η γιορτή μεταφέρεται στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17:00, με ελεύθερη είσοδο. Το φετινό live δεν είναι απλώς μια ακόμα συναυλία. Είναι η επετειακή 20ή χρονιά του θεσμού και γι’ αυτό η Amita Motion ετοιμάζει ένα μουσικό υπερθέαμα που θα γραφτεί στην ιστορία.

Το line up μιλάει από μόνο του. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει πιο εκρηκτική από ποτέ, η Μαρίνα Σάττι ανεβαίνει στη σκηνή ως special guest, ενώ η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς θα είναι οι μεγάλοι 20 years celebration superstars. Μαζί τους θα εμφανιστούν ονόματα όπως οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ξανά η Dat Lilly και η Venetia Kamara, δίνοντας τον ρυθμό σε μια βραδιά που αναμένεται να καθηλώσει. Στην επετειακή αυτή στιγμή, τα follow γίνονται συντροφιά, τα share μετατρέπονται σε χορό και τα reactions σε αληθινά χαμόγελα μπροστά στη σκηνή.

Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024: Μια βραδιά που έμεινε αξέχαστη

Η περσινή διοργάνωση, στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, έβαλε τον πήχη ψηλά. Περισσότεροι από 70.000 θεατές κατέκλυσαν τον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ και έζησαν πάνω από 6 ώρες γεμάτες μουσική και χορό. Ήταν η 19η χρονιά της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται το απόλυτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα.

Η βραδιά είχε οικοδέσποινες τις Dat Lilly και Venetia Kamara, ενώ στα backstage βρέθηκαν οι Giannis Tsioras και Upinthehype. Στη σκηνή, η Ελένη Φουρέιρα χάρισε ένα εκρηκτικό performance, ενώ η Μαρίνα Σάττι ως special guest ξεσήκωσε το κοινό. Το line up συμπλήρωσαν οι Anastasia, FY, Lila, Mente Fuerte, Rack, Sidarta, Apon, Display, Evangelia, Foxy Lee, Dimitris Giannoulos, Joanne, Juke, Silia Kapsis, Marina Lamprou, Lava & Ropex, Roi, Seno, Solid Grace και Zaf, σε μια ατελείωτη γιορτή θετικής ενέργειας.

Καινοτομία και κοινωνικό μήνυμα

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2024 παρουσίασε την πρωτοβουλία «Beat Your Blues», όπου νέοι της Gen Z δημιούργησαν beats με τη βοήθεια DJs και καλλιτεχνών, δείχνοντας ότι η μουσική μπορεί να μετατρέπει την αρνητικότητα σε θετική δύναμη. Παράλληλα, στήριξε το πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας της ΕΛΕΠΑΠ για παιδιά, ενώ το κοινό συμμετείχε στέλνοντας SMS Θετικής Ενέργειας. Συγκίνηση προκάλεσε η ανακοίνωση ότι τα 500.000 ευρώ που συγκεντρώθηκαν το 2023 είχαν ήδη διατεθεί για την ανοικοδόμηση του χωριού Μεταμόρφωση στη Θεσσαλία που επλήγη από πλημμύρες.

Ένας θεσμός που μεγαλώνει κάθε χρόνο

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια εμπειρία που ενώνει, εμπνέει και αφήνει αποτύπωμα. Η περσινή διοργάνωση απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η θετική ενέργεια μπορεί να μεταμορφώσει μια στιγμή σε μνήμη που κρατάει για πάντα.

Και τώρα, με τη φετινή 20ή επετειακή διοργάνωση στην Πλατεία Νερού, όλοι περιμένουμε το απόλυτο live. Η μουσική, τα φώτα, η ενέργεια και η αίσθηση ότι ζούμε κάτι μοναδικό θα κάνουν το 2025 την πιο αξέχαστη χρονιά μέχρι σήμερα.

