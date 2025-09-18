ΗΘΕ: Στις πρόβες με την Ελένη Φουρέιρα λίγο πριν ξεσηκώσει την Πλατεία Νερού

Το mad.gr παρακολούθησε την δημοφιλή τραγουδίστρια να ετοιμάζει μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια

Η Ελένη Φουρέιρα έφτασε στη σκηνή των προβών της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 από την Αmita Motion με αποφασιστικότητα και συγκρατημένο ενθουσιασμό και το Mad.gr ήταν εκεί για να σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως έχει δουλέψει σκληρά ώστε να είναι όλα έτοιμα, το outfit που θα επιλέξει θα αναδεικνύει τον δυναμικό της χαρακτήρα, ενώ ο φωτισμός δοκιμάστηκε πολλές φορές για να τονίσει κάθε στιγμή του σόου της.

Κατά τη διάρκεια των προβών η Ελένη Φουρέιρα δοκίμασε διαφορετικές εκτελέσεις των τραγουδιών της, εναλλάσσοντας tempos και μικρές παραλλαγές στην ερμηνεία ώστε να βρει εκείνη την ισορροπία που θα «χτυπήσει» στο κοινό. Η χορογραφία επιμελήθηκε λεπτομερώς: Κάθε κίνησή της με τους χορευτές συντονισμένη, με θέσεις, φωτισμούς και σκηνικά που θα δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα της γιορτής.

Μετά από μερικές επαναλήψεις φαίνεται πως η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει κατασταλάξει σε ένα set list που θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια αλλά και ίσως μια έκπληξη, μια στιγμή που θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα.

Η δυναμική της παρουσία θα είναι σημείο αναφοράς στην ΗΘΕ 2025 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και όσοι παρακολούθησαν τις πρόβες έμειναν με την αίσθηση πως η εμφάνισή της θα είναι από τις κορυφαίες της βραδιάς.

