20 χρόνια ΗΘΕ: Η ιστορία της απόλυτης γιορτής θετικής ενέργειας

Από την Τεχνόπολη στην Πλατεία Νερού και το ΟΑΚΑ, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita Motion γιορτάζει 20 χρόνια μπόλικης θετικής ενέργειας

Φέτος, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion γιορτάζει 20 χρόνια γεμάτα μουσική, θετικά vibes και αξέχαστες συναυλίες που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρώτη συναυλία στην Τεχνόπολη το 2006 ή το θετικό tour που ακολούθησε, ταξιδεύοντας σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, για να καταλήξει στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ, όπου φιλοξενήθηκε τα περισσότερα χρόνια; Δύο δεκαετίες μουσικής και θετικής ενέργειας που συνεχίζουν να ξεσηκώνουν με την ίδια ένταση.

Αυτή η 20χρονη πορεία μας δίνει την αφορμή να κάνουμε μια αναδρομή στις πιο ξεχωριστές στιγμές της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, από την πρώτη συναυλία στην Τεχνόπολη μέχρι τα επικά acts στο ΟΑΚΑ και την Πλατεία Νερού, τις συναρπαστικές εμφανίσεις διεθνών και ελληνικών ονομάτων και τις αμέτρητες εμπειρίες που έχουν χαρίσει στο κοινό μοναδικές αναμνήσεις. Κάθε χρονιά, κάθε σκηνή και κάθε καλλιτέχνης συνέβαλε στην οικοδόμηση ενός θεσμού που έχει ταυτιστεί με μουσική, χαρά και θετική ενέργεια, κάνοντας το φετινό 20ό κεφάλαιο ακόμη πιο ξεχωριστό.

Από την Τεχνόπολή στο ΟΑΚΑ και πίσω στην Πλατεία Νερού

Η ιστορία της Ημέρας Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion ξεκινά το 2006 στην Τεχνόπολη, με μια συναυλία γεμάτη μουσική που ανεβάζει τη διάθεση και μπόλικη θετική ενέργεια. Η προσέλευση των 3.000 ήταν μόνο η αρχή για όσα θα ακολουθούσαν. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Πλατεία Νερού, ένας μεγαλύτερος χώρος που καλωσόριζε την αγκαλιά του κοινού που είχε μόλις ανοίξει για τη γιορτή αυτή.

Η τρίτη στάση και ορόσημο στην ιστορία της ήταν το ΟΑΚΑ, όπου η Ημέρα Θετικής Ενέργειας καθιερώθηκε ως ο πιο fun και πολυσυζητημένος θεσμός του Σεπτεμβρίου. Γύρω από το Τείχος των Εθνών, οι επισκέπτες μπορούσαν να απολαύσουν ξεχωριστές δραστηριότητες όπως energy walls, energy paint και gameland, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πέρα από τη μουσική. Φέτος, το 2025, η ΗΘΕ επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος για να γιορτάσει τα 20 της χρόνια, μαζί με όλους όσοι την έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και έχουν γίνει μέρος αυτής της μοναδικής ιστορίας.

Ο πρεσβευτής της θετικής ενέργειας, ο Θέμης Γεωργαντάς

Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι ο αδιαμφισβήτητος πρεσβευτής της Θετικής Ενέργειας, με περισσότερα από 12 χρόνια ενεργής παρουσίας στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita Motion. Η συνεργασία του ξεκίνησε το 2006 και από τότε έχει καθιερωθεί ως κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης, μεταδίδοντας αστείρευτη ενέργεια και θετικό πνεύμα σε κάθε εκδήλωση και δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές για το κοινό.

Το 2025, η ΗΘΕ επιστρέφει δυναμικά για να γιορτάσει 20 χρόνια μουσικής και θετικής διάθεσης, με τον Θέμη στο πλευρό της από την πρώτη μέρα. Έχοντας παρουσιάσει 12 από τις συνολικά 20 συναυλίες, ξέρει ακριβώς πώς να κάνει το κοινό να ζει την εμπειρία στο έπακρο, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική και γεμάτη ενθουσιασμό.

Αξεπέραστε DJ sets

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita Motion έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διάσημους DJs παγκοσμίως, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Το 2016, οι Dimitri Vegas & Like Mike, κορυφαίοι DJs της EDM σκηνής, ανέβηκαν στη σκηνή της ΗΘΕ, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ενέργεια και τον δυναμισμό τους. Το 2018, ο Afrojack, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους DJs διεθνώς, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show γεμάτο θετική ενέργεια. Το 2017, οι DVBBS NERVO, ανέβηκαν στη σκηνή της ΗΘΕ, προσφέροντας ένα αξέχαστο set γεμάτο θετική διάθεση. Αυτές οι εμφανίσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΗΘΕ να προσφέρει στο κοινό της μόνο τις καλύτερες μουσικές εμπειρίες.

Οι στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Οι Sunrise Avenue στο ντεμπόυτο της ΗΘΕ (2007)

Η δεύτερη Ημέρα Θετικής Ενέργειας στην Πλατεία Νερού άφησε το κοινό με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα acts της βραδιάς ανέβασαν τη διάθεση στα ύψη, αλλά η έκπληξη προς το τέλος, όταν το Σουηδικό ροκ συγκρότημα Sunrise Avenue, ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το γνωστό τους hit «Fairytale gone bad», κάνοντας τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν και να χορεύουν ασταμάτητα.

Το επικό stage dive του Akon στο κοινό (2009)

Το 2009 ο Akon ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ και ξεσήκωσε το κοινό με τις dance επιτυχίες του, προσφέροντας ένα αληθινό μουσικό υπερθέαμα, ακόμα και αν με το που ανέβηκε στη σκηνή ξεκίνησε καταρακτώδης βροχή. Η στιγμή που έμεινε αξέχαστη ήταν όταν, ερμηνεύοντας το «Right Now», βούτηξε μέσα στο κοινό που είχε ήδη παρασυρθεί από την εκρηκτική του ενέργεια και τραγουδούσε μαζί του σε απόλυτο συντονισμό.

Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (2012)

Το 2012 η ΗΘΕ απέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η μουσική ενώνει. Για πρώτη φορά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώθηκαν σε έναν κοινό ρυθμό, με το κοινό και στις δύο πόλεις να χορεύει και να τραγουδά ταυτόχρονα τις επιτυχίες των αγαπημένων τους καλλιτεχνών. Από τη σκηνή της Αθήνας ο Θέμης Γεωργαντάς και από εκείνη της Θεσσαλονίκης η Μαίρη Συνατσάκη συντόνιζαν τη βραδιά, μετατρέποντας το event σε μια γιορτή γεμάτη θετικά vibes και μοναδική ενέργεια.

Boys+Noise κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση (2013)

Το ελληνικό boy band που θύμιζε την επιτυχία των αμερικανικών συγκροτημάτων, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της ΗΘΕ. Οι Boys+Noise, που γεννήθηκαν μέσα από τον διαγωνισμό Amita Motion Positive Group χάρη στους Playmen, απογείωσαν αμέσως το κοινό με την ενέργειά τους.

O Toquel και η Josephine ενώνουν τις δυνάμεις τους (2014)

Το 2014 η ΗΘΕ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ντουέτο. Ο Toquel ανεβαίνει στη σκηνή για να ερμηνεύσει ζωντανά, ενώ η Josephine συνοδεύει με φωνητικά που απογειώνουν το κομμάτι και ξεσηκώνουν το κοινό.

10 χρόνια Ημέρα Θετικής Ενέργειας με τον Σάκη Ρουβά

Ο Σάκης Ρουβάς γιόρτασε τα 10 χρόνια της ΗΘΕ με ένα εντυπωσιακό live act στο φινάλε της βραδιάς. Ερμήνευσε το τραγούδι «Για πάντα μαζί», εκφράζοντας την ευχή να συνεχίσει να πορεύεται μαζί με τη διοργάνωση και την επόμενη δεκαετία. Μια ευχή που έγινε πραγματικότητα, αφού ο Σάκης θα βρεθεί στη σκηνή και στα 20ά της γενέθλια.

Markus & Martinus στη σκηνή της ΗΘΕ (2017)

Το 2017 ήταν η χρονιά που οι Markus & Martinus ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion. Οι fans, που περίμεναν αυτή τη στιγμή με ανυπομονησία, τους αποθέωσαν φωνάζοντας τα ονόματά τους και κρατώντας μπλουζάκια και φωτογραφίες τους. Η ανταπόκριση ήταν τόσο δυνατή, που οι ιαχές του κοινού κάλυπταν ακόμη και τον ήχο των ηχείων.

Η Ελένη Φουρέιρα ερμηνεύει με 40 χορευτές επί σκηνής (2018)

Το 2018 η Ελένη Φουρέιρα ανεβαίνει στο stage της ΗΘΕ για να ερμηνεύσει το εκρηκτικό «Caramella». Μαζί της βρίσκονται 40 χορευτές από την ομάδα House of Drama, που ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη ειδικά για αυτή την εμφάνιση.

Οι Playmen και οι Melisses ενώνουν τις δυνάμεις τους (2018)

Το 2018 οι Playmen και οι Melisses ανέβηκαν στη σκηνή της ΗΘΕ για να παρουσιάσουν το κοινό τους hit που σημείωσε τεράστια επιτυχία σε 5 χώρες του εξωτερικού. Ο λόγος για όλο αυτό το πανηγύρι; Το «Stand by Me» που ξεσήκωσε το κοινό και έγινε αμέσως αγαπημένο.

Άννα Βίσση και Χρήστος Μάστορας (2022)

Αξέχαστο παραμένει το ντουέτο του Χρήστου Μάστορα και της Άννας Βίσση, που ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να ερμηνεύσουν αγαπημένα κομμάτια όπως το «Αντίστροφη μέτρηση» και το «Τελευταίο χορός». Τραγούδια που έχουν χαραχτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ελληνικής pop μουσικής και ξαναζωντάνεψαν τη μαγεία τους μπροστά στο κοινό.

Dat Lilly και Venetia Kamara σε ένα εντυπωσιακό act

Το 2002 οι Dat Lilly και η Venetia Kamara είχαν διπλό ρόλο στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας. Η Dat Lilly ανέλαβε την παρουσίαση, ενώ η Venetia Kamara επιφύλασσε μια ξεχωριστή μουσική έκπληξη. Μαζί ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα «My Best Friend», «Rules», «Chicken Teriyaki», «Στη Ντισκοτέκ», «Όταν σε είχα πρωτοδεί» και «Συγκινητικά Συγκινήθηκα», χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη στιγμή.

Ελένη Φουρέιρα, Evangelia, MC Daddy, FY και Trannos

Η Ελένη Φουρέιρα, μαζί με την Evangelia, τον MC Daddy, τους FY και τον Trannos, ανέβηκαν στη σκηνή της ΗΘΕ 2023 για ένα δυναμικό medley που ξεσήκωσε το κοινό και χάρισε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Μαρίνα Σάττι ερμηνεύει τις πιο hot επιτυχίες της (2024)

Η Μαρίνα Σάττι ήταν η καλλιτέχνιδα που έκλεισε την περσινή βραδιά της ΗΘΕ, ανεβαίνοντας στη σκηνή με τον δυναμικό της χαρακτήρα και γεμίζοντας το κοινό ενέργεια. Ερμήνευσε όλα τα αγαπημένα κομμάτια που ακούμε στο repeat από την κυκλοφορία του δίσκου της POP, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία που αποθεώθηκε από το κοινό.

Τι θα δούμε φέτος στη σκηνή της ΗΘΕ 2025

Φέτος, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion επιστρέφει στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο για να γιορτάσει τα 20ά γενέθλιά της, φέρνοντας κοντά χιλιάδες νέους για ένα ανεπανάληπτο ΛΑΪΒ γεμάτο μουσική και θετική ενέργεια.

Στη σκηνή θα ανέβουν η Ελένη Φουρέιρα, η special guest Marina Satti και οι 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς, ενώ από το positive stage θα απογειώσουν τη διάθεση οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Dat Lilly και Venetia Kamara, υπόσχοντας στιγμές γεμάτες χορό, τραγούδι και ατελείωτο θετικό vibe για όλους τους συμμετέχοντες.

