ΗΘΕ: Το Mad.gr στις πρόβες των Aggelina, Akylas, Evangelia, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη

Το Mad.gr έδωσε το παρών στις πρόβες της ΗΘΕ και σας μεταφέρει όλα όσα συνέβησαν

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion, ο μεγαλύτερος και ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, έρχεται για 20η χρονιά, με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, για πρώτη φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο. Φέτος, σε μία μοναδική, επετειακή γιορτή για τα 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας, γιορτάζουμε με ένα ανεπανάληπτο μουσικό υπερθέαμα!

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 ζούμε το ΛΑΪΒ με την Ελένη Φουρέιρα, τη Special Guest Marina Satti και τους 20 years celebration superstars Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά! Μαζί τους, από το positive stage θα μας απογειώσουν οι FY, Kidd, Klavdia, Marseaux, Onemanshow, Roi, Solmeister και πολλοί ακόμα! Μαζί τους: Aggelina, Akylas, Bobito, Evangelia, Kira May Cry, Vemily, Yama, Ανδρομάχη, Μαντώ. Την ΗΘΕ 2025 παρουσιάζουν η Dat Lilly και η Venetia Kamara!

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της ΗΘΕ και σας μεταφέρουμε τον παλμό της προετοιμασίας

Πρώτη στη σκηνή ανέβηκε η Evangelia, η οποία τους ξεσήκωσε όλους με τις χορευτικές της ικανότητες και τα ανεβαστικά της τραγούδια. Μεταξύ άλλων, η ίδια ερμήνευσε και το «vale» το οποίο μπορεί να μην ήταν τελικά το τραγούδι που εκπροσώπησε

Σειρά είχε ο Akylas, ο οποίος μεταξύ άλλων τραγούδησε την μεγάλη του επιτυχία που έγινε viral σε χρόνο dt, «Σ’είχα δει σ’ ένα πάρτι».

Ακολούθησε ο Kira May Cry, ο οποίος μάγεψε με την φωνή και τα τραγούδια του και φυσικά ξεσήκωσε όλους τους παρευρισκόμενους με την διάθεσή του.

Την δεύτερη μέρα των προβών, η Ανδρομάχη ήδη από τις πρόβες κατάφερε να φέρει στην Πλατεία Νερού αέρα νησιού, ξεσηκώνοντας όσους βρίσκονταν εκεί.

Οι Yama και Aggelina ακολούθησαν δημιουργώντας το πιο cozy σκηνικό της βραδιάς, ενώ οι φωνές τους κατάφεραν να μεταδώσουν τα πιο chill vibes σε όσους ήταν εκεί.

Η Vemily ήταν φυσικά κι αυτή ανάμεσα στις τραγουδίστριες που ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους με τις χορευτικές της ικανότητες και την γλυκιά φωνή της.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας, εδώ και δύο δεκαετίες! Η πιο θετική μουσική εμπειρία που ενώνει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο! Έτσι και φέτος κάνει το follow να σημαίνει συντροφιά, το share να γίνεται χορός, το reaction να ξεπερνά τα emoji και να γίνεται αληθινό χαμόγελο, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη, αλλά μπροστά στη σκηνή, λίγα μέτρα μακριά από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη.

Γιατί οι στιγμές που ζούμε μαζί, γεμάτες μουσική, παρέα και θετική ενέργεια, μένουν για πάντα. Και φέτος, στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, θα τις ζήσουμε πιο δυνατά και πιο θετικά από ποτέ!

Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νέα σχετικά με την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 και μπείτε στην πιο Θετική Παρέα, απολαμβάνοντας τον αγαπημένο σας χυμό Amita Motion!

