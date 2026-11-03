Beauty 03.11.2026

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

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Από τις πλούσιες, βουτυρένιες υφές μέχρι τις πιο ανάλαφρες συνθέσεις, αυτά τα cleansing balms κάνουν το ντεμακιγιάζ πιο εύκολο από ποτέ
Μαρία Χατζηγιάννη

Το σωστό ντεμακιγιάζ είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της βραδινής περιποίησης, ειδικά αν φοράς καθημερινά makeup ή χρησιμοποιείς αντηλιακό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην επιδερμίδα συσσωρεύονται σμήγμα, ρύποι, ιδρώτας και υπολείμματα προϊόντων, γι’ αυτό ένας απλός καθαρισμός δεν είναι πάντα αρκετός. Εδώ έρχεται το double cleanse, η τεχνική καθαρισμού σε δύο στάδια που έχει γίνει βασικό κομμάτι πολλών skincare routines.

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Pexels

Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι ένα cleansing balm, δηλαδή ένα προϊόν με πλούσια, βουτυρένια υφή που μετατρέπεται σε έλαιο όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα. Χάρη στη σύνθεσή του, βοηθά να διαλυθούν το makeup, το αντηλιακό και η λιπαρότητα, χωρίς να χρειάζεται έντονο τρίψιμο. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα καθαριστικό προσώπου με βάση το νερό, το οποίο απομακρύνει τα υπολείμματα και ολοκληρώνει τον καθαρισμό.

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Γιατί αξίζει να προσθέσεις ένα cleansing balm στη ρουτίνα σου

Τα cleansing balms είναι ιδιαίτερα πρακτικά, καθώς αφαιρούν ακόμη και το επίμονο μακιγιάζ, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια πιο ευχάριστη εμπειρία καθαρισμού. Η σύνθεσή τους βοηθά να διαλυθούν προϊόντα που έχουν βάση το λάδι, όπως το αντηλιακό και η μάσκαρα, ενώ η μεταξένια υφή τους επιτρέπει να απλωθούν εύκολα στο πρόσωπο. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις μια σύνθεση που ταιριάζει στις ανάγκες της επιδερμίδας σου.

Pexels
Pexels

Πώς να κάνεις σωστά το double cleanse

Η εφαρμογή είναι απλή. Πάρε μια μικρή ποσότητα cleansing balm με στεγνά χέρια και κάνε απαλό μασάζ σε στεγνό πρόσωπο, επιμένοντας στα σημεία όπου υπάρχει περισσότερο μακιγιάζ. Πρόσθεσε λίγο νερό ώστε το προϊόν να αποκτήσει γαλακτώδη υφή και ξέπλυνε καλά. Έπειτα, χρησιμοποίησε το δεύτερο καθαριστικό σου, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. Έτσι, η επιδερμίδα είναι καθαρή και έτοιμη για τα επόμενα βήματα περιποίησης.

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Pexels

Ποια υφή να επιλέξεις ανάλογα με την επιδερμίδα σου

Αν έχεις ξηρή επιδερμίδα, μπορείς να προτιμήσεις πιο πλούσιες συνθέσεις που αφήνουν μια άνετη αίσθηση μετά τον καθαρισμό. Αντίθετα, για λιπαρές ή μεικτές επιδερμίδες, μια πιο ελαφριά υφή που γαλακτωματοποιείται και ξεβγάζεται εύκολα μπορεί να είναι ιδανική. Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, αξίζει να αναζητήσεις προϊόντα χωρίς έντονο άρωμα και με ήπιες συνθέσεις, ώστε ο καθαρισμός να μην προκαλεί ερεθισμούς.

skincare
Pexels

Το βήμα που κάνει τη διαφορά

Το cleansing balm δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται μόνο τις ημέρες που φοράς έντονο μακιγιάζ. Μπορεί να αποτελέσει μέρος της βραδινής σου ρουτίνας και όταν έχεις εφαρμόσει αντηλιακό ή θέλεις να απομακρύνεις αποτελεσματικά όσα έχουν συσσωρευτεί στην επιδερμίδα σου μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, υπερβολή στην ποσότητα ή στο τρίψιμο. Ένα απαλό μασάζ και η σωστή σειρά καθαρισμού αρκούν για να μετατρέψουν το double cleanse σε μια εύκολη συνήθεια.

6 cleansing balms που πρέπει να δοκιμάσεις:

1. Dr. Althea Balm Καθαρισμού Προσώπου Pure Grinding

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2. MUA Cleansing Balm Berry Bliss

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3. Byoma Melting Balm Cleanser 

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4. Sephora Collection Balm Ντεμακιγιάζ Καθαρό Δέρμα

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5. BEAUTY OF JOSEON Radiance Cleansing Balm

balm_demakigiaz

6. Body Shop Camomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter

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Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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