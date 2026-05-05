Life 05.05.2026

Άδειο ψυγείο; Αυτή η «μαμαδίστικη» στραπατσάδα με λίγα υλικά θα σου λύσει τα χέρια

Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν μέρες που ανοίγεις το ψυγείο και…κοιτάς το κενό. Ένα «μισοπεθαμένο» λεμόνι, λίγο τυρί που δεν ξέρεις αν πρέπει να πετάξεις και κάπου στο πλάι μια μουσταλευριά εποχής 2005. Κι όμως,μέσα στο ψυγείο σου υπάρχει πάντα ένα πράγμα που σε σώζει: τα αυγά.

Αν υπάρχει ένα comfort φαγητό που έχουμε όλοι συνδέσει με σπίτι, φροντίδα και «μαμά», είναι αυτό: τα αυγά στην πιο απλή, αλλά απίστευτα γευστική εκδοχή τους, τον κλασσικό καγιανά ή αλλιώς στραπατσάδα. Είναι το φαγητό που φτιάχνεις όταν δεν έχεις τίποτα, αλλά καταλήγει να είναι πιο καλό και από παραγγελία. Και το καλύτερο; Γίνεται σε 5 λεπτά και με 3 υλικά.

Υλικά

  • 3 αυγά
  • 1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη ή 1/2 φλιτζάνι κονκασέ
  • 2–3 κ.σ. φέτα θρυμματισμένη
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο
  • Αλάτι & πιπέρι
  • (Προαιρετικά) ρίγανη, λίγο ψωμί για βούτες

Εκτέλεση

  1. Ζέστανε το λάδι σε ένα μικρό τηγανάκι.
  2. Ρίξε τη ντομάτα και άφησέ τη να φύγει λίγο το νερό της (1–2 λεπτά).
  3. Σπάσε τα αυγά κατευθείαν στο τηγάνι και ανακάτεψε απαλά.
  4. Όταν αρχίζουν να σφίγγουν, πρόσθεσε τη φέτα και λίγο πιπέρι.
  5. Μετά από 1 λεπτό είναι έτοιμα: ζουμερά αλλά όχι νερουλά, όπως ακριβώς θα τα έκανε η μαμά.

Με μια φέτα ψωμί που ψήνεται στο τοστιέρακι, μεταμορφώνεται σε μεσημεριανό – όνειρο.

Αυτή είναι η συνταγή που θέλει μηδέν προετοιμασία και σχεδόν καθόλου υλικά, αλλά στο τέλος νιώθεις ότι έφαγες κάτι πραγματικά «κανονικό». Είναι comfort, είναι σπιτικό, είναι αυτό που έφτιαχνε πάντα η μαμά όταν δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και τελικά, αυτές οι συνταγές είναι που μένουν στη μνήμη, όχι επειδή είναι εντυπωσιακές, αλλά επειδή είναι αληθινές.

