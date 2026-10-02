Fashion 02.10.2026

Chloé SS27: Ένα ρομαντικό όνειρο από δαντέλα, διαφάνειες και 70s σιλουέτες

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Η Chemena Kamali παρουσιάζει για τη Chloé μια ρομαντική συλλογή γεμάτη δαντέλα, κρόσσια, διαφάνειες και vintage στοιχεία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συλλογή Chloé SS27 της Chemena Kamali είναι ένα ρομαντικό όνειρο με δαντέλες, διαφάνειες και σιλουέτες εμπνευσμένες από τα 70s.
  • Η συλλογή συνδυάζει bohemian ελευθερία, νοσταλγία και έντονη θηλυκότητα, με έμφαση σε χειροποίητες λεπτομέρειες.
  • Ξεχώρισαν τα διάφανα raincoats και τα trench coats, καθώς και η ανάμειξη lingerie στοιχείων με αυστηρό tailoring.
  • Η Kamali δημιουργεί έναν κόσμο όπου η θηλυκότητα είναι απελευθερωμένη, αισθησιακή και χαρούμενη, συνδυάζοντας δύναμη και ευαισθησία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία του οίκου Chloé, η Chemena Kamali έχει κάνει ξεκάθαρο πως σχεδιάζει περισσότερο με το ένστικτο παρά με αυστηρούς κανόνες. Η νέα της συλλογή για τη σεζόν Spring/Summer 2027 στο Παρίσι έμοιαζε να αποτελεί την πιο καθαρή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα τόσο ρομαντική και ονειρική, που δύσκολα έμενε κάποιος ασυγκίνητος. Με τίτλο «The Obsession Collection», η παρουσίαση κινήθηκε ανάμεσα στη bohemian ελευθερία, τη νοσταλγία και μια έντονα θηλυκή αισθητική, αποδεικνύοντας πως η Kamali έχει βρει τον δικό της τρόπο να συνομιλεί με την κληρονομιά του οίκου.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Η συλλογή ξεκίνησε σε λευκούς τόνους, με περίτεχνα σύνολα διακοσμημένα με κρόσσια, προτού περάσει σταδιακά σε dusty rose και μαύρες αποχρώσεις. Τα κρόσσια, οι δαντέλες και τα floral στοιχεία έδωσαν από την αρχή μια αίσθηση κίνησης, σαν τα ρούχα να δημιουργήθηκαν για να ακολουθούν κάθε βήμα του σώματος. Η Kamali έμοιαζε να εξερευνά μια φανταστική εκδοχή του western, απομακρύνοντάς την όμως από την αυστηρότητα του παραδοσιακού cowboy look και μετατρέποντάς την σε κάτι πιο ονειρικό, ρομαντικό και απόλυτα Chloé.

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Οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που έδωσαν στη συλλογή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Δαντελένια μοτίβα που θύμιζαν vintage doilies, cut-outs, περίτεχνα ντεκολτέ, floral appliqué και mother-of-pearl διακοσμήσεις έκαναν κάθε εμφάνιση να μοιάζει σχεδόν χειροποίητη. Η αίσθηση του craft ήταν έντονη, χωρίς όμως τα ρούχα να χάνουν τη σύγχρονη και cool πλευρά τους.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Στη συνέχεια, τα φορέματα από αέρινη δαντέλα και τούλι έγιναν ακόμη πιο θεατρικά. Μακριά μανίκια σε επίπεδα, βαθιά ντεκολτέ και ανάλαφρες υφές δημιουργούσαν μια σχεδόν αιθέρια εικόνα, σαν οι σιλουέτες να αιωρούνταν πάνω στην πασαρέλα. Η θηλυκότητα ήταν παντού, αλλά δεν είχε τίποτα το αυστηρό ή υπερβολικά επιτηδευμένο. Ήταν ελεύθερη, αισθησιακή και λίγο μυστηριώδης.

Η βροχή γίνεται fashion statement

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν και μια σειρά από trench coats, αλλά και oversized διάφανα raincoats σε λευκό, μαύρο και απαλό ροζ. Τα πανωφόρια απέκτησαν σχεδόν γλυπτική διάσταση, ενώ τα διαφανή υλικά έπαιζαν με την ιδέα της προστασίας και της έκθεσης ταυτόχρονα.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα rain caps, με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια της μίας πλευράς που έπεφτε χαλαρά πάνω στον ώμο. Ήταν ένα από εκείνα τα αξεσουάρ που μοιάζουν αρχικά απρόσμενα, αλλά μέσα στο σύμπαν της συλλογής αποκτούν απόλυτο νόημα. Και κάπου ανάμεσα στα πιο περίτεχνα looks εμφανίστηκε ένα micro-bra από λουλούδι, επενδεδυμένο με ασημί και χρυσό, που έμοιαζε ταυτόχρονα με hippie κόσμημα και μικρό γλυπτό.

Όταν το lingerie συναντά το tailoring

Προς το τέλος του show, η αισθητική άρχισε να μετακινείται από το καθαρά bohemian προς μια πιο αυστηρή, 70s κατεύθυνση. Flared παντελόνια και καλοραμμένα blazers δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τα εξαιρετικά λεπτά lace lingerie bodysuits που φοριούνταν από κάτω. Η Kamali έπαιξε με την ιδέα του κρυφού και του αποκαλυπτικού, αφήνοντας τη δαντέλα να γίνεται βασικό κομμάτι της σιλουέτας αντί να λειτουργεί απλώς ως εσώρουχο.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Αυτή η αντίθεση κορυφώθηκε στα τελευταία looks, όπου τα lingerie στοιχεία έγιναν σχεδόν ολόκληρη η βάση των εμφανίσεων. Από τη μέση και πάνω, τα φορέματα είχαν την εύθραυστη, διάφανη αισθητική ενός negligé, ενώ από τη μέση και κάτω μεταμορφώνονταν σε εντυπωσιακούς, ογκώδεις όγκους από διαδοχικά επίπεδα υφάσματος. Το αποτέλεσμα ήταν θεατρικό, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ρομαντικό.

Η νέα θηλυκότητα της Chloé

Αυτό που κάνει τη δουλειά της Chemena Kamali να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να συνδυάσει διαφορετικές πλευρές της γυναίκας χωρίς να μοιάζουν μεταξύ τους ασύνδετες. Η bohemian ανεμελιά, η αισθησιακή lingerie αισθητική, το seventies tailoring και η χειροποίητη λεπτομέρεια συνυπάρχουν σε μια συλλογή που μοιάζει να έχει δημιουργηθεί για μια γυναίκα που δεν θέλει να επιλέξει ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Η Spring/Summer 2027 Chloé έχει κάτι σχεδόν βασιλικό, χωρίς να χάνει την εκκεντρική, ελεύθερη και ανεπιτήδευτη διάθεση που αποτελεί κομμάτι του DNA του οίκου. Η Kamali αγκαλιάζει τη θηλυκότητα χωρίς φόβο και χωρίς να προσπαθεί να την κάνει πιο αυστηρή ή πιο «cool». Την αφήνει να είναι ρομαντική, αισθησιακή, υπερβολική και χαρούμενη.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δυνατό στοιχείο της «The Obsession Collection»: δεν προσπαθεί απλώς να δημιουργήσει όμορφα ρούχα. Δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο, όπου η δαντέλα κινείται στον αέρα, τα κρόσσια ακολουθούν το σώμα, τα διάφανα πανωφόρια αποκτούν νέα ζωή και η γυναίκα της Chloé μοιάζει να περπατά ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

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Chemena Kamali Chloé Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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