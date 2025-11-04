MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 04.11.2025

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο
Γιατί τα φωτάκια δεν είναι μόνο για τις γιορτές – είναι το νέο μυστικό της cozy διακόσμησης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα φωτάκια έχουν πια ξεφύγει από τη χριστουγεννιάτικη «κατηγορία» τους. Δεν είναι απλώς ένα στολίδι εποχιακό, αλλά ένα μικρό μυστικό διακόσμησης που μπορεί να αλλάξει εντελώς τη διάθεση ενός χώρου και της δικής σου.

Θερμά, διακριτικά, ρομαντικά ή παιχνιδιάρικα, τα φωτάκια γίνονται ο πιο εύκολος τρόπος να φέρεις λίγο φως και θαλπωρή στη ρουτίνα του χειμώνα. Αν νομίζεις πως χωράνε μόνο στο δέντρο, ξανασκέψου το! Παρακάτω, θα βρεις 5 πρωτότυπους τρόπους για να τα εντάξεις στη διακόσμηση, με τρόπο στιλάτο, μοντέρνο και κυρίως cozy.

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Από κεριά μέχρι LED! Έτσι θα φωτίσεις σωστά το σπίτι σου τον χειμώνα χωρίς να αυξήσεις το ρεύμα

1. Πάνω από καθρέφτες ή κάδρα

Δώσε φως στα αντικείμενα που αγαπάς. Τοποθέτησε φωτάκια γύρω από έναν καθρέφτη, ή φτιάξε μια «φωτεινή κορνίζα» γύρω από έναν πίνακα ή μια φωτογραφία. Το αποτέλεσμα; Ένα glam αλλά και οικείο σκηνικό, σαν να έχεις το δικό σου προσωπικό dressing room.

2. Μέσα σε βάζα, γυάλες ή φαναράκια

Μια από τις πιο εύκολες, αλλά και εντυπωσιακές ιδέες. Ρίξε μέσα σε ένα γυάλινο βάζο ή σε ένα διαφανές μπολ μερικά φωτάκια μπαταρίας, το αποτέλεσμα θυμίζει «μαγικό βαζάκι» και μπορεί να λειτουργήσει σαν φωτιστικό νυκτός ή centerpiece στο τραπέζι σου.

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο
Pinterest.com

3. Πάνω στο κεφαλάρι του κρεβατιού

Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, ο ύπνος και το χουχούλιασμα αποκτούν άλλο νόημα. Στόλισε το κεφαλάρι ή το τοίχο πίσω από το κρεβάτι σου με μια σειρά από φωτάκια, είτε λευκά είτε με ελαφριά χρυσή απόχρωση. Το φως θα σε χαλαρώνει και θα δημιουργεί μια αίσθηση ονείρου πριν κοιμηθείς.

4. Γύρω από ράφια, βιβλιοθήκες ή μπουφέδες

Αν αγαπάς τα βιβλία, τα φυτά ή τα διακοσμητικά σου, φώτισέ τα κυριολεκτικά. Μια λεπτή γραμμή από φωτάκια LED μπορεί να κάνει κάθε ράφι να φαίνεται πιο «ζωντανό» και καλλιτεχνικό. Είναι ένα μικρό trick που χρησιμοποιούν συχνά και οι interior designers.

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο
Pinterest.com

5. Στις κουρτίνες ή στα παράθυρα

Δημιούργησε ένα σκηνικό βγαλμένο από χειμερινό παραμύθι. Τοποθέτησε φωτάκια που πέφτουν κάθετα, σαν κουρτίνα φωτός, πίσω από τις κουρτίνες σου ή κατά μήκος του παραθύρου. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και κάνει το σπίτι σου να μοιάζει έτοιμο για κάθε cozy movie night ή ρομαντική βραδιά.

Προτίμησε φωτάκια σε θερμό λευκό ή κεχριμπαρένιο φωςμ δίνουν πιο φυσικό αποτέλεσμα και ταιριάζουν με όλα τα στυλ, από boho μέχρι minimal. Αν θέλεις κάτι πιο μοντέρνο, δοκίμασε RGB φωτάκια με dimmer για να προσαρμόζεις την ένταση ανάλογα με τη διάθεση.

Φως παντού! 5 πρωτότυποι τρόποι να χρησιμοποιήσεις φωτάκια πέρα από το δέντρο
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση σπίτι φωτάκια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που είναι unbothered και δεν αγχώνονται για τίποτα και ποτέ

Τα 4 ζώδια που είναι unbothered και δεν αγχώνονται για τίποτα και ποτέ

04.11.2025

Δες επίσης

Τα 4 ζώδια που είναι unbothered και δεν αγχώνονται για τίποτα και ποτέ
Life

Τα 4 ζώδια που είναι unbothered και δεν αγχώνονται για τίποτα και ποτέ

04.11.2025
Οι διατροφολόγοι τα αποκαλούν «το φάρμακο της φύσης» – Δες ποια φασόλια είναι τα πιο υγιεινά
Life

Οι διατροφολόγοι τα αποκαλούν «το φάρμακο της φύσης» – Δες ποια φασόλια είναι τα πιο υγιεινά

04.11.2025
Αυτό το νέο trend θα σε κάνει να δεις το ταβάνι σου με άλλα μάτια
Life

Αυτό το νέο trend θα σε κάνει να δεις το ταβάνι σου με άλλα μάτια

04.11.2025
Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο
Fitness

Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο

04.11.2025
Αυτή η τραγανή μηλόπιτα θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει Χριστούγεννα
Food

Αυτή η τραγανή μηλόπιτα θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει Χριστούγεννα

04.11.2025
Αυτή η DIY συνταγή για ροδόνερο θα κάνει το πρόσωπό σου να λάμπει πιο πολύ από ποτέ
Beauty

Αυτή η DIY συνταγή για ροδόνερο θα κάνει το πρόσωπό σου να λάμπει πιο πολύ από ποτέ

04.11.2025
Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις
Fashion

Το denim κάνει ανατροπή: Γήινο, αυθεντικό, διαχρονικό με 3 σχέδια για να επιλέξεις

04.11.2025
Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο
Life

Η Sagrada Família έγραψε ιστορία! Κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο

04.11.2025
Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look
Beauty

Η Ελένη Τσολάκη δοκίμασε το γαλλικό κούρεμα που αναβαθμίζει κάθε look

04.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα