Τα 4 ζώδια που είναι unbothered και δεν αγχώνονται για τίποτα και ποτέ

Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν πανικόβλητοι για τα deadlines, που ιδρώνουν στη σκέψη ενός προβλήματος και υπάρχουν κι αυτοί που απλώς δεν ιδρώνουν ποτέ. Κυριολεκτικά. Αυτοί είναι οι ήρωες της ψυχραιμίας, οι zen masters του ζωδιακού, τα άτομα που ό,τι κι αν γίνει, δεν χάνουν τη νηφαλιότητά τους. Μπορεί να τους πετάξεις στη μέση μιας κρίσης, κι αυτοί να πουν: «Ε, δεν χάθηκε κι ο κόσμος».

Πάμε να δούμε ποια 4 ζώδια έχουν αναγάγει το unbothered σε τρόπο ζωής:

Διάβασε επίσης: Τα 5 ζώδια που θέλουν πάντα να έχουν τον τελευταίο λόγο

Ταύρος

Ο Ταύρος δεν αγχώνεται γιατί δεν βρίσκει νόημα στο να αγχώνεται. Όταν όλοι τρέχουν, εκείνος σταματά να φάει ένα καλό πρωινό. Το moto του; «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, μετά τον καφέ μου». Η σταθερότητα του Ταύρου είναι θρυλική. Ξέρει ότι με υπομονή και λίγο πρόγραμμα, όλα μπαίνουν στη θέση τους. Κι αν δεν μπουν; Ε, θα ξαπλώσει λίγο ακόμα στον καναπέ.

Λέων

Ο Λέων δεν προλαβαίνει να αγχωθεί, είναι πολύ απασχολημένος να λάμπει. Έχει φυσική αυτοπεποίθηση και πίστη ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί όλα πάνε καλά όταν είμαι εγώ εδώ. Ακόμα κι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν θα τον δεις να τα χάνει. Αντιθέτως, θα κρατήσει το χαμόγελο του σταρ και θα κάνει το χάος να μοιάζει με performance.

Τοξότης

Ο Τοξότης θεωρεί το άγχος περιττό βάρος. Αν κάτι δεν πάει καλά, το βλέπει σαν εμπειρία, όχι σαν καταστροφή. Αν τον πιέσεις, πιθανόν να σου πει «Έλα, θα γελάμε για αυτό σε μια εβδομάδα». Το moto του: Η ζωή είναι περιπέτεια, όχι excel. Γι’ αυτό και έχει την πιο ανάλαφρη αύρα του ζωδιακού.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν αγχώνεται, απλώς… σκέφτεται. Είναι από αυτούς που θα σε κοιτάξουν ενώ πανικοβάλλεσαι και θα σου πουν «Χμμ… ενδιαφέρον pattern». Τον σώζει η αποστασιοποίηση. Δεν αφήνει τα συναισθήματα να τον παρασύρουν, βλέπει τα πάντα από ψηλά και προτιμά να βρει λύση αντί να πάθει κρίση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ζώδιο που είναι ο πιο «toxic» σύντροφος (και δεν το παραδέχεται ποτέ)

Δες κι αυτό…