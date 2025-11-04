MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 04.11.2025

Οι διατροφολόγοι τα αποκαλούν «το φάρμακο της φύσης» – Δες ποια φασόλια είναι τα πιο υγιεινά

Μικροί σπόροι με μεγάλη αξία, τα φασόλια προσφέρουν γεύση, θρεπτικά στοιχεία και ζωντάνια σε κάθε γεύμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα φασόλια είναι από εκείνα τα τρόφιμα που δύσκολα κλέβουν τη δόξα σε ένα πιάτο, κι όμως κρύβουν μέσα τους ένα πραγματικό διατροφικό θησαυρό. Είτε προέρχονται από την Κεντρική Αμερική είτε από τη Μεσόγειο, αποτελούν ένα από τα πιο θρεπτικά και ευέλικτα συστατικά που μπορείς να έχεις στη διατροφή σου. Από τις σούπες και τις σαλάτες μέχρι τα μαγειρευτά και τα πιάτα με λαχανικά, τα φασόλια μπορούν να προσαρμοστούν παντού, προσφέροντας πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και πλήθος βιταμινών.

Τα μαύρα φασόλια ξεχωρίζουν για το βαθύ, σκούρο τους χρώμα και τη βελούδινη υφή τους. Είναι πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες και περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, που συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου και προσφέρει αίσθηση κορεσμού για περισσότερη ώρα. Περιλαμβάνουν επίσης αντιοξειδωτικά, γνωστά ως ανθοκυανίνες, που χαρίζουν στο φασόλι τη χαρακτηριστική του απόχρωση και προστατεύουν τον οργανισμό από οξειδωτικό στρες. Το μαύρο φασόλι βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας και στηρίζει την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, χάρη στις φυτικές ίνες που προάγουν την ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος.

Διάβασε επίσης: Το lunch box του Σάκη Τανιμανίδη συνδυάζει τα πάντα! Τι τρώει το μεσημέρι και διατηρείται fit

Από την άλλη πλευρά, τα πίντο φασόλια, με την ανοιχτή τους απόχρωση και τα χαρακτηριστικά καφετί στίγματα, αποτελούν εξαιρετική πηγή καλίου, φωσφόρου και φολικού οξέος. Το κάλιο συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, ενώ το φολικό οξύ είναι καθοριστικό για την παραγωγή νέων κυττάρων και τη γενικότερη ευεξία του οργανισμού. Επιπλέον, τα πίντο φασόλια περιέχουν φυσικές φυτοχημικές ουσίες που προσφέρουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, προστατεύοντας την καρδιά και τα αγγεία.

Παρότι οι διαφορές τους είναι μικρές, κάθε είδος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Τα πίντο φασόλια υπερέχουν ελαφρώς σε ορισμένα μέταλλα, όπως το κάλιο και το ασβέστιο, ενώ τα μαύρα φασόλια υπερέχουν σε αντιοξειδωτικά και φυτοχημικά συστατικά. Και τα δύο, όμως, αποτελούν ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, στη ρύθμιση του σακχάρου, στην καλή λειτουργία του εντέρου και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Η ομορφιά τους βρίσκεται στην απλότητά τους. Είτε προσθέσεις λίγα φασόλια σε μια σαλάτα είτε τα ενσωματώσεις σε ένα πλήρες γεύμα, αποτελούν μια προσιτή, θρεπτική και βιώσιμη επιλογή που μπορεί να αναβαθμίσει την καθημερινή σου διατροφή. Το μυστικό δεν είναι να επιλέξεις ποιο είναι «καλύτερο», αλλά να βρεις τον τρόπο να τα απολαμβάνεις συχνά, γιατί, τελικά, και οι δύο αυτοί μικροί σπόροι κρύβουν μέσα τους πολλά οφέλη για την υγεία.

Διάβασε επίσης: Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

