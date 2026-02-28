Διατροφή 28.02.2026

Γιατί πρέπει να πίνεις περισσότερο νερό όταν το άγχος «χτυπάει» κόκκινο

nero
Η επαρκής κατανάλωση νερού αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική συνήθεια που στηρίζει σώμα και μυαλό στις απαιτητικές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το άγχος έχει γίνει σχεδόν μόνιμος συνοδοιπόρος της καθημερινότητας. Υποχρεώσεις, πίεση χρόνου και συνεχής έκθεση σε πληροφορίες κρατούν σώμα και μυαλό σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Όταν στρεσάρεσαι, αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, ενεργοποιούνται ορμόνες όπως η κορτιζόλη και ο οργανισμός λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε κατάσταση «κινδύνου».

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει μια απλή συνήθεια που συχνά υποτιμάται αλλά μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, η επαρκής κατανάλωση νερού. Η σωστή ενυδάτωση δεν αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση, επηρεάζει άμεσα τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το στρες.

Unsplash

Διάβασε επίσης: 5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη

Η σχέση ανάμεσα στο άγχος και την αφυδάτωση

Ο οργανισμός χρειάζεται νερό για να λειτουργεί σωστά σε κάθε επίπεδο. Ο εγκέφαλος αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από νερό και ακόμη και μια ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση, ευερεθιστότητα και δυσκολία συγκέντρωσης. Συμπτώματα που συχνά αποδίδονται αποκλειστικά στο άγχος, μπορεί στην πραγματικότητα να σχετίζονται και με χαμηλή ενυδάτωση.

Όταν δεν πίνεις αρκετό νερό, το σώμα βιώνει επιπλέον βιολογικό στρες. Τα επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να αυξηθούν, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο: το άγχος εντείνεται και η αίσθηση κόπωσης μεγαλώνει. Αντίθετα, η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη σταθερότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και στην καλύτερη ρύθμιση της διάθεσης.

nero
unsplash

Πώς το νερό επηρεάζει τη διάθεση και τη συγκέντρωση

Η επαρκής πρόσληψη νερού συμβάλλει στη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού και στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα. Αυτό σημαίνει πιο καθαρή σκέψη, καλύτερη μνήμη και αυξημένη πνευματική απόδοση.

Παράλληλα, το νερό παίζει ρόλο σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη, η οποία συνδέεται με το αίσθημα ευεξίας. Όταν ο οργανισμός είναι καλά ενυδατωμένος, ανταποκρίνεται πιο ήρεμα στις καθημερινές προκλήσεις και ανακάμπτει πιο γρήγορα από στρεσογόνες καταστάσεις.

nero
unsplash

Πρακτικοί τρόποι να πίνεις περισσότερο νερό μέσα στη μέρα

Η ενυδάτωση γίνεται πιο εύκολη όταν εντάσσεται στη ρουτίνα. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, πριν από κάθε γεύμα ή σε κάθε μικρό διάλειμμα από την οθόνη, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνολική πρόσληψη μέσα στην ημέρα.

Αν το σκέτο νερό δεν σε ενθουσιάζει, μπορείς να προσθέσεις φυσικές γεύσεις όπως λεμόνι, αγγούρι ή φύλλα μέντας. Μικρές γουλιές σε τακτά διαστήματα είναι πιο αποτελεσματικές από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μονομιάς.

Διάβασε επίσης: 8 τρόποι να για να ενισχύσεις το φυσικό detox του oργανισμού σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή ενυδάτωση σώμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 αντικείμενα που σώζουν κάθε ταξίδι – Μην φεύγεις ποτέ χωρίς αυτά

Τα 5 αντικείμενα που σώζουν κάθε ταξίδι – Μην φεύγεις ποτέ χωρίς αυτά

28.02.2026

Δες επίσης

Τα 5 αντικείμενα που σώζουν κάθε ταξίδι – Μην φεύγεις ποτέ χωρίς αυτά
Life

Τα 5 αντικείμενα που σώζουν κάθε ταξίδι – Μην φεύγεις ποτέ χωρίς αυτά

28.02.2026
5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου
Life

5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου

28.02.2026
Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ
Food

Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

28.02.2026
Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου
Beauty

Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου

28.02.2026
Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner
Fashion

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner

28.02.2026
Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή
Life

Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή

28.02.2026
Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη
Life

Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη

27.02.2026
Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη
Life

Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη

27.02.2026
Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις
Fitness

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού