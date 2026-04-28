Life 28.04.2026

Digital Detox για δύο: 10 απλά βήματα για να βρείτε ξανά τη «χημεία» σας offline

Πώς να κάνεις digital detox στη σχέση σου με 10 απλές και ρομαντικές κινήσεις, για να «συνδεθείς» πραγματικά με το ταίρι σου
Ειρήνη Στόφυλα

Ζούμε σε εποχή που το κινητό είναι σχεδόν… τρίτο άτομο σε κάθε ραντεβού. Notifications, scroll, μηνύματα, όλα διεκδικούν την προσοχή μας. Αλλά τι γίνεται αν δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό;

Πηγή: freepik.com
Πηγή: freepik.com

Ένα digital detox date, όπου για λίγες ώρες το κινητό μένει στην άκρη και η προσοχή σου πάει αποκλειστικά στο άτομο απέναντί σου;

Δες παρακάτω 10 ιδέες για να «συνδεθείς» χωρίς Wi-Fi:

1.The Phone Stack

Βάλτε τα κινητά το ένα πάνω στο άλλο στο κέντρο του τραπεζιού. Όποιος λυγίσει και το πιάσει πρώτος, πληρώνει τον λογαριασμό (ή τα ποτά).

2.Analog Photography

Αντί για 500 selfies, πάρτε μια μηχανή μιας χρήσης. Έχετε μόνο 24 κλικ και θα δείτε το αποτέλεσμα σε μια εβδομάδα. Pure magic.

3.The «No-Google» Challenge

Αν διαφωνήσετε για κάτι (π.χ. «πώς λέγεται εκείνος ο ηθοποιός;»), απαγορεύεται να το ψάξετε. Αφήστε το μυστήριο να πλανιέται.

Πηγή: freepik.com
Πηγή: freepik.com

4.Audio Walk

Περπατήστε στην πόλη χωρίς Google Maps. Χαθείτε επίτηδες και βρείτε το δρόμο ρωτώντας περαστικούς (ναι, όπως παλιά).

5. Το παιχνίδι των 20 ερωτήσεων

Παίξτε το παιχνίδι των ερωτήσεων. Όχι gossip για το Instagram, αλλά βαθιά, περίεργα πράγματα που δεν θα μάθαινες ποτέ από ένα «Seen».

6.Silent Disco (Home Edition)

Βάλτε μουσική, αφήστε τα κινητά σε άλλο δωμάτιο και απλώς χορέψτε ή μαγειρέψτε μαζί.

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

7.The Live Review

Αντί να τσεκάρετε το TripAdvisor για το πού θα φάτε, μπείτε στο πρώτο μαγαζί που σας αρέσει και κρίνετε μόνοι σας.

8. Eye Contact Contest

Δοκιμάστε να κοιταχτείτε για 1 λεπτό χωρίς να μιλήσετε. Είναι awkward, είναι αστείο, αλλά είναι απίστευτα οικείο.

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

9. Επιτραπέζια παιχνίδια

Τα επιτραπέζια απαιτούν χέρια. Και όταν τα χέρια είναι απασχολημένα με ζάρια, δεν μπορούν να κάνουν scroll.

10. The «Out of Office» Pact

Ορίστε μια λέξη-κλειδί. Αν κάποιος την πει, ο άλλος πρέπει να κλείσει το κινητό του και να το βάλει στην τσάντα για το υπόλοιπο της βραδιάς.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

28.04.2026
Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα

Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα

28.04.2026

