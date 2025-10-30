Πώς να σταματήσεις το emotional eating (χωρίς να στερηθείς τίποτα)

Μάθε πώς να αναγνωρίζεις τη συναισθηματική πείνα, να ακούς το σώμα σου και να βρίσκεις την ηρεμία χωρίς ενοχές και στερήσεις

Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, μπροστά στο ψυγείο μετά από μια κουραστική μέρα ή με ένα κουτί μπισκότα στα χέρια βλέποντας Netflix. Το emotional eating, δηλαδή το φαγητό που δεν σχετίζεται με τη φυσική πείνα αλλά με τα συναισθήματα, είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζεις.

Δεν έχει να κάνει με αδυναμία, αλλά με το πώς έχουμε μάθει να «παρηγορούμε» τον εαυτό μας.

1. Αναγνώρισε το πότε και το γιατί

Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα. Ρώτα τον εαυτό σου:

Πεινάω ή νιώθω στρες, ανία, μοναξιά ή θυμό;

Τι προσπαθώ να σβήσω με το φαγητό;

Κράτα ένα μικρό food & mood journal για λίγες μέρες. Θα εκπλαγείς με το πόσο συχνά οι λιγούρες συνδέονται με συναισθήματα και όχι με ανάγκη για ενέργεια.

2. Κάνε ένα «διάλειμμα συνείδησης»

Πριν φας, πάρε 5 λεπτά. Πιες λίγο νερό, κάνε μερικές βαθιές αναπνοές, άλλαξε χώρο ή κάνε ένα μικρό περπάτημα. Συχνά, αυτό το διάλειμμα είναι αρκετό για να ξεχωρίσεις αν πρόκειται για πραγματική πείνα ή συναισθηματική παρόρμηση.

3. Μην απαγορεύεις τα αγαπημένα σου φαγητά

Η στέρηση δημιουργεί εμμονή. Αν λες συνεχώς «δεν πρέπει», το μυαλό σου το θέλει περισσότερο. Το μυστικό είναι η ισορροπία: μπορείς να απολαμβάνεις ένα κομμάτι σοκολάτας χωρίς ενοχές, αρκεί να είσαι παρών τη στιγμή που το τρως. Απόλαυσέ το πραγματικά.

4. Φρόντισε το σώμα σου μέσα στη μέρα

Το emotional eating ενισχύεται όταν δεν έχεις φάει σωστά. Αν μένεις νηστική πολλές ώρες, το σώμα σου θα ζητήσει άμεση ενέργεια και τότε είναι που το junk φαίνεται ακαταμάχητο.

Προτίμησε:

Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες.

Σταθερά ωράρια φαγητού.

Ενυδάτωση (πολλές φορές η δίψα μεταμφιέζεται σε πείνα).

5. Βρες άλλους τρόπους να «ξεσπάς»

Αν το φαγητό είναι παρηγοριά, βρες εναλλακτικές που όντως σε χαλαρώνουν:

ένα ζεστό ντους,

λίγα λεπτά journaling,

μια βόλτα έξω,

ένα τηλεφώνημα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι.

Το ζητούμενο δεν είναι να κόψεις το φαγητό, αλλά να αλλάξεις τη σχέση σου με αυτό.

Το φαγητό δεν είναι εχθρός, είναι σύμμαχος

Το emotional eating δεν φεύγει με πειθαρχία αλλά με κατανόηση. Όσο περισσότερο ακούς το σώμα σου και φροντίζεις τα συναισθήματά σου πριν τα «φροντίσεις» με φαγητό, τόσο πιο ήρεμη γίνεται η σχέση σου με αυτό.

Και τότε, δεν θα χρειάζεται να στερηθείς τίποτα, ούτε γεύσεις, ούτε απόλαυση, ούτε ελευθερία.

