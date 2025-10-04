Υγεία 04.10.2025

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha – Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha - Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα
Δες πώς η ποσότητα, ο χρόνος και η διατροφή επηρεάζουν το πώς το matcha επηρεάζει τον οργανισμό σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το matcha έχει γίνει fashion statement – πράσινο, νόστιμο, γεμάτο αντιοξειδωτικά – και έχει κατακτήσει το wellness community και τα social media.

Ωστόσο, το matcha δεν είναι αθώο όταν καταναλώνεται σε υπερβολικό βαθμό. Αν ξεχνάς πόσες φορές το πίνεις ή το βάζεις με γεύματα πλούσια σε σίδηρο, η ενέργειά σου μπορεί να αρχίσει να πέφτει και η αναιμία να γίνει ένας ύπουλος επισκέπτης.

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha - Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Τι λέει η επιστήμη

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το matcha μπορεί να παρεμποδίσει την απορρόφηση του σιδήρου, ειδικά του μη-αιμικού σιδήρου, δηλαδή αυτού που βρίσκεται σε φυτικά τρόφιμα όπως τα σπανάκια, τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί. Όταν το matcha καταναλώνεται πολύ κοντά σε γεύματα πλούσια σε σίδηρο, η σύνδεση των ταννινών με τον σίδηρο μπορεί να μειώσει την ποσότητα που απορροφάει το σώμα.

Σε μερικές περιπτώσεις, άτομα που ήδη είχαν χαμηλά επίπεδα σιδήρου (φυτοφάγοι, γυναίκες με βαριά περίοδο, άνθρωποι σε διατροφές με περιορισμούς) παρατήρησαν ότι η ενέργειά τους έπεσε, ένιωθαν κουρασμένοι, χλωμοί ή ανέπτυξαν συμπτώματα αναιμίας.

Παράλληλα, η καφεΐνη στο matcha, αν καταναλώνεται πολύ (π.χ. πολλά φλιτζάνια την ημέρα ή μεγάλες ποσότητες σκόνης), μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, να προκαλέσει ταχυκαρδία ή νευρικότητα. Όλα αυτά με τον καιρό ενισχύουν την κόπωση.

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha - Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα
Pinterest.com

Πότε η κατανάλωση γίνεται υπερβολή

  • Όταν πίνεις περισσότερα από 1‑2 φλιτζάνια matcha ημερησίως ή χρησιμοποιείς μεγάλες ποσότητες σκόνης.
  • Όταν το παίρνεις μαζί με γεύματα πλούσια σε σίδηρο ή με συμπληρώματα σιδήρου.
  • Όταν έχεις ήδη κάποια προδιάθεση σε αναιμία ή χαμηλό σίδηρο.
  • Όταν το καταναλώνεις αργά το απόγευμα ή το βράδυ και επηρεάζεται ο ύπνος σου.

Πώς να απολαμβάνεις το matcha χωρίς να ρισκάρεις

Υπάρχουν μερικοί έξυπνοι τρόποι ώστε να κρατήσεις τα οφέλη του matcha, αλλά να αποφύγεις τις παρενέργειες:

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha - Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα
Pinterest.com
  • Πίνε matcha κατά προτίμηση μακριά από γεύματα που είναι πλούσια σε σίδηρο π.χ., περίμενε μία ώρα μετά το γεύμα σου ή μετά τα συμπληρώματα.
  • Πρόσθεσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C -λεμόνι, πιπεριές, πορτοκάλια- που ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου.
  • Περιορίσου σε 1 φλιτζάνι matcha ημερησίως αν έχεις ήδη κάποια δυσκολία με τον σίδηρο ή αν παρατηρείς συμπτώματα κόπωσης.
  • Απόφυγε να πίνεις matcha πολύ αργά το απόγευμα ώστε να μη διαταραχθεί ο ύπνος.

Το matcha, όταν χρησιμοποιείται σωστά, έχει σίγουρα οφέλη: αντιοξειδωτικά, ώθηση διαύγειας, δυνατό «boost» ενέργειας αλλά όταν το παρακάνεις, μπορεί να γυρίσει εναντίον σου. 

Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha - Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

matca ροφήματα τσάι ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Επόμενο

Αστεία, χνουδωτά και viral: Τα κατοικίδια που κλέβουν την παράσταση στα social media

04.10.2025

Δες επίσης

Πώς η σοκολάτα και το κολοκύθι έφτιαξαν το απόλυτο κέικ για τα σπιτικά brunch
Food

Πώς η σοκολάτα και το κολοκύθι έφτιαξαν το απόλυτο κέικ για τα σπιτικά brunch

04.10.2025
Αστεία, χνουδωτά και viral: Τα κατοικίδια που κλέβουν την παράσταση στα social media
Life

Αστεία, χνουδωτά και viral: Τα κατοικίδια που κλέβουν την παράσταση στα social media

04.10.2025
Bouche Mordue: Το μυστικό των Γαλλίδων για χείλη έτοιμα για φίλημα
Beauty

Bouche Mordue: Το μυστικό των Γαλλίδων για χείλη έτοιμα για φίλημα

04.10.2025
5 πράγματα που πρέπει να διώξεις από το σπίτι σου πριν ο Οκτώβριος φτάσει στη μέση του
Life

5 πράγματα που πρέπει να διώξεις από το σπίτι σου πριν ο Οκτώβριος φτάσει στη μέση του

04.10.2025