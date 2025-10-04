Όσα δεν σου λένε για το τσάι matcha – Όταν το superfood λειτουργεί ανάποδα

Δες πώς η ποσότητα, ο χρόνος και η διατροφή επηρεάζουν το πώς το matcha επηρεάζει τον οργανισμό σου

Το matcha έχει γίνει fashion statement – πράσινο, νόστιμο, γεμάτο αντιοξειδωτικά – και έχει κατακτήσει το wellness community και τα social media.

Ωστόσο, το matcha δεν είναι αθώο όταν καταναλώνεται σε υπερβολικό βαθμό. Αν ξεχνάς πόσες φορές το πίνεις ή το βάζεις με γεύματα πλούσια σε σίδηρο, η ενέργειά σου μπορεί να αρχίσει να πέφτει και η αναιμία να γίνει ένας ύπουλος επισκέπτης.

Διάβασε επίσης: Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Τι λέει η επιστήμη

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το matcha μπορεί να παρεμποδίσει την απορρόφηση του σιδήρου, ειδικά του μη-αιμικού σιδήρου, δηλαδή αυτού που βρίσκεται σε φυτικά τρόφιμα όπως τα σπανάκια, τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί. Όταν το matcha καταναλώνεται πολύ κοντά σε γεύματα πλούσια σε σίδηρο, η σύνδεση των ταννινών με τον σίδηρο μπορεί να μειώσει την ποσότητα που απορροφάει το σώμα.

Σε μερικές περιπτώσεις, άτομα που ήδη είχαν χαμηλά επίπεδα σιδήρου (φυτοφάγοι, γυναίκες με βαριά περίοδο, άνθρωποι σε διατροφές με περιορισμούς) παρατήρησαν ότι η ενέργειά τους έπεσε, ένιωθαν κουρασμένοι, χλωμοί ή ανέπτυξαν συμπτώματα αναιμίας.

Παράλληλα, η καφεΐνη στο matcha, αν καταναλώνεται πολύ (π.χ. πολλά φλιτζάνια την ημέρα ή μεγάλες ποσότητες σκόνης), μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, να προκαλέσει ταχυκαρδία ή νευρικότητα. Όλα αυτά με τον καιρό ενισχύουν την κόπωση.

Πότε η κατανάλωση γίνεται υπερβολή

Όταν πίνεις περισσότερα από 1‑2 φλιτζάνια matcha ημερησίως ή χρησιμοποιείς μεγάλες ποσότητες σκόνης.

Όταν το παίρνεις μαζί με γεύματα πλούσια σε σίδηρο ή με συμπληρώματα σιδήρου.

Όταν έχεις ήδη κάποια προδιάθεση σε αναιμία ή χαμηλό σίδηρο.

Όταν το καταναλώνεις αργά το απόγευμα ή το βράδυ και επηρεάζεται ο ύπνος σου.

Πώς να απολαμβάνεις το matcha χωρίς να ρισκάρεις

Υπάρχουν μερικοί έξυπνοι τρόποι ώστε να κρατήσεις τα οφέλη του matcha, αλλά να αποφύγεις τις παρενέργειες:

Πίνε matcha κατά προτίμηση μακριά από γεύματα που είναι πλούσια σε σίδηρο π.χ., περίμενε μία ώρα μετά το γεύμα σου ή μετά τα συμπληρώματα.

Πρόσθεσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C -λεμόνι, πιπεριές, πορτοκάλια- που ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου.

-λεμόνι, πιπεριές, πορτοκάλια- που ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου. Περιορίσου σε 1 φλιτζάνι matcha ημερησίως αν έχεις ήδη κάποια δυσκολία με τον σίδηρο ή αν παρατηρείς συμπτώματα κόπωσης.

αν έχεις ήδη κάποια δυσκολία με τον σίδηρο ή αν παρατηρείς συμπτώματα κόπωσης. Απόφυγε να πίνεις matcha πολύ αργά το απόγευμα ώστε να μη διαταραχθεί ο ύπνος.

Το matcha, όταν χρησιμοποιείται σωστά, έχει σίγουρα οφέλη: αντιοξειδωτικά, ώθηση διαύγειας, δυνατό «boost» ενέργειας αλλά όταν το παρακάνεις, μπορεί να γυρίσει εναντίον σου.

Διάβασε επίσης: Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά