Living 25.04.2026

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips

Με έξυπνες στρατηγικές και αποδείξεις, μάθε πώς να πείσεις τον εργοδότη σου να σου δώσει περισσότερες μέρες τηλεργασίας
Η τηλεργασία δεν είναι πλέον απλώς μια… πολυτέλεια ή μόδα του remote work. Είναι τρόπος εργασίας που αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνει το άγχος και μπορεί να κάνει τη δουλειά σου πιο ευχάριστη. Αν όμως ο εργοδότης σου διστάζει να σου δώσει περισσότερες μέρες από το σπίτι, μην ανησυχείς! Με λίγη στρατηγική και καλή προετοιμασία, μπορείς να τον πείσεις. Ακολουθούν 5 δοκιμασμένα tips για να κερδίσεις την τηλεργασία που θέλεις.

Νεαρή γυναίκα με γυαλιά εργάζεται στον υπολογιστή και σημειώνει σε χαρτί, σχετική με το viral trend της Gen A.
1. Προετοίμασε το έδαφος με αριθμούς και αποτελέσματα

Οι εργοδότες λατρεύουν τα δεδομένα. Δείξε με συγκεκριμένα στοιχεία πώς η τηλεργασία σε προηγούμενες περιόδους ή σε άλλους συνεργάτες αύξησε την παραγωγικότητα ή μείωσε απουσίες. Ένα μικρό report ή λίστα επιτυχημένων projects μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

2. Απόδειξε την αξιοπιστία σου

Το να εργάζεσαι από το σπίτι απαιτεί αυτοπειθαρχία. Αν μπορείς να δείξεις ότι ολοκληρώνεις εγκαίρως τα projects, συμμετέχεις ενεργά σε meetings και παραμένεις συνδεδεμένος με την ομάδα, ο εργοδότης θα νιώσει πιο άνετα να σου εμπιστευτεί περισσότερες ημέρες τηλεργασίας.

3. Πρότεινε ένα δοκιμαστικό πλάνο

Αν ο εργοδότης σου φοβάται ότι η απομακρυσμένη εργασία θα μειώσει την απόδοσή σου, πρότεινε να ξεκινήσεις με 1-2 ημέρες την εβδομάδα ως πείραμα. Με αυτό τον τρόπο δείχνεις ευελιξία και επιτρέπεις στον εργοδότη να αξιολογήσει τα αποτελέσματα χωρίς ρίσκο.

Γυναίκα εργάζεται από το σπίτι στον υπολογιστή της, αναζητώντας online επαγγέλματα για να βγάζει χρήματα.
4. Τόνισε τα οφέλη για όλους

Μην επικεντρωθείς μόνο σε εσένα. Δείξε πώς η τηλεργασία μπορεί να ωφελήσει και την εταιρεία: με λιγότερες απουσίες, περισσότερη συγκέντρωση, εξοικονόμηση χώρου γραφείου ή μειωμένο κόστος μετακίνησης. Όταν το όφελος φαίνεται αμοιβαίο, οι πιθανότητες να πειστεί είναι μεγαλύτερες.

5. Πρότεινε λύσεις για πιθανές ανησυχίες

Ο εργοδότης μπορεί να ανησυχεί για την επικοινωνία ή την παρακολούθηση της προόδου σου. Ετοιμάσου με εργαλεία όπως Slack, Trello ή Zoom, για να δείξεις ότι η συνεργασία και η διαφάνεια δεν θα χαθούν, ακόμη κι αν δουλεύεις από το σπίτι.

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου

