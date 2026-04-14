Life 14.04.2026

Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν

Έχεις κουλουράκια που περίσσεψαν; Σου δίνουμε 10 ιδέες για γρήγορα και νόστιμα γλυκά που θα εξαφανιστούν πριν το καταλάβεις
Ειρήνη Στόφυλα

Το Πάσχα πέρασε, τα κουλουράκια σου έμειναν πάνω στο τραπέζι και κοιτάζοντάς τα σκέφτεσαι «τι να τα κάνω τώρα;». Μην τα αφήσεις να χαθούν! Με λίγη φαντασία και απλά υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς να μετατρέψεις τα leftovers από τα πασχαλινά κουλουράκια σε νόστιμα, γρήγορα και fun γλυκά που θα ξετρελάνουν φίλους και οικογένεια.

Πηγή: www.pexels.com

Ας δούμε 10 ιδέες για να τα αξιοποιήσεις:

1.Κουλουράκια crumble με παγωτό

Σπάσε τα κουλουράκια σε κομμάτια και βάλε τα πάνω σε μια μπάλα παγωτό βανίλια. Μπορείς να προσθέσεις λίγη πραλίνα ή μέλι αν θέλεις. Έτοιμο ένα γρήγορο και γλυκό snack.

2.Μπισκότο-τριφτό για γιαούρτι

Τρίψε τα κουλουράκια και ρίξ’ τα πάνω από ένα μπολ με γιαούρτι και φρούτα. Crunchy, νόστιμο και full απλό.

3.Mini τάρτες με κουλουράκια

Σπάσε τα κουλουράκια, ανακάτεψέ τα με λίγο βούτυρο και πάτησέ τα σε μικρά μπολάκια. Πρόσθεσε ό,τι κρέμα έχεις στο ψυγείο – σοκολάτα, καραμέλα ή τυρί κρέμα.

4. Κουλουράκια σοκολατένια μπουκίτσα

Βούτηξε τα κουλουράκια σε λιωμένη σοκολάτα κουβερτούρα ή ακόμα και σε Nutella, άφησέ τα να στεγνώσουν και έτοιμα για snack.

5.Layered γλυκό σε ποτήρι

Στρώσε θρυμματισμένα κουλουράκια, κρέμα ζαχαροπλαστικής (ή κρέμα σοκολάτας) και φρούτα σε ποτήρια. Γλυκό έτοιμο σε λίγα λεπτά.

6.Μιλφέιγ με απλά υλικά

Χρησιμοποίησε τα κουλουράκια σαν «φύλλα» του μιλφέιγ, πρόσθεσε κρέμα ή τυρί κρέμα και φρούτα που έχεις στο ψυγείο.

7.Cookies milkshake

Βάλε κουλουράκια, λίγη σοκολάτα, παγωτό και γάλα σε μπλέντερ. Χτύπα και απόλαυσε ένα νόστιμο milkshake χωρίς κόπο.

8.Τρουφάκια με κουλουράκια

Σπάσε τα κουλουράκια, πρόσθεσε λίγη σοκολάτα ή κακάο, δημιούργησε μικρές μπαλίτσες και βάλ’ τες στο ψυγείο για λίγη ώρα.

9.Crème brûlée με θρυμματισμένα κουλουράκια

Πασπάλισε λίγα θρυμματισμένα κουλουράκια πάνω από κρέμα πριν την καραμελώσεις. Έτοιμο για ένα γλυκό που φαίνεται fancy αλλά είναι πανεύκολο.

10.Parfait με κουλουράκια και φρούτα

Στρώσε κουλουράκια, φρούτα εποχής και λίγη κρέμα ή γιαούρτι σε ψηλά ποτήρια. Γρήγορο, δροσερό και Instagram-friendly.

Με λίγη φαντασία και τα πιο απλά υλικά που ήδη έχεις στο σπίτι, τα πασχαλινά κουλουράκια μπορούν να γίνουν τα πρωταγωνιστικά γλυκά για brunch, snack ή επιδόρπιο. Πάρε φίλους, βάλε μουσική και κάνε τα leftovers να μοιάζουν σαν να βγήκαν κατευθείαν από ζαχαροπλαστείο.

