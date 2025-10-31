MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 31.10.2025

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φροντίδα των δοντιών δεν σταματά στην αποφυγή της ζάχαρης – και ποια «υγιεινά» τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη φθορά
Mad.gr

Η ζάχαρη έχει αποκτήσει τη φήμη του μεγαλύτερου «εχθρού» των δοντιών. Και όχι άδικα! Οι σοκολάτες, τα γλυκά και τα αναψυκτικά προκαλούν φθορές στο σμάλτο και αυξάνουν τον κίνδυνο τερηδόνας. Όμως, σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, η πραγματική ιστορία είναι λίγο πιο περίπλοκη. Υπάρχουν πολλές τροφές που θεωρούμε ακίνδυνες, ακόμη και «υγιεινές», οι οποίες μπορεί να κάνουν εξίσου μεγάλη – αν όχι μεγαλύτερη – ζημιά στα δόντια μας.
Ο οδοντίατρος Δρ. Sandip Sachar επισημαίνει στο Real Simple ότι «η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην στοματική υγεία, ίσως περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε». Παράγοντες όπως η ροή του σάλιου, η κληρονομικότητα και η ποιότητα του σμάλτου έχουν τη σημασία τους, ωστόσο η καθημερινή μας διατροφή επηρεάζει άμεσα τη φθορά, τη δημιουργία πέτρας και την ισορροπία του μικροβιώματος του στόματος.

5 συνηθισμένες τροφές που, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, δοκιμάζουν τα όρια της στοματικής μας υγείας

1. Αποξηραμένα φρούτα

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ φαίνονται ως η πιο «έξυπνη» επιλογή σνακ. Ωστόσο, τα αποξηραμένα φρούτα, όπως τα μάνγκο, τα δαμάσκηνα ή οι χουρμάδες, είναι εξαιρετικά κολλώδη και γεμάτα συμπυκνωμένα σάκχαρα. Αυτή η κολλώδης υφή τα κάνει να προσκολλώνται στα δόντια, τρέφοντας τα βακτήρια που προκαλούν τερηδόνα και παρατείνοντας την έκθεση σε οξέα που διαβρώνουν το σμάλτο. Ο συνδυασμός ζάχαρης και οξύτητας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής, ειδικά αν δεν ακολουθείται από επαρκή καθαρισμό ή κατανάλωση νερού.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα σημάδια που αποδεικνύουν ότι καταναλώνεις υπερβολική ζάχαρη

2. Κράκερ και πατατάκια 

Μπορεί να μην είναι γλυκά, αλλά οι αμυλούχες τροφές, όπως τα αλμυρά κράκερ ή τα πατατάκια, μετατρέπονται σε απλά σάκχαρα κατά τη μάσηση. Η πάστα που σχηματίζεται κολλά ανάμεσα στα δόντια, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων. Πολλοί δεν τα συνδέουν με την τερηδόνα, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν πως «μπορούν να είναι εξίσου βλαβερά όσο τα γλυκά».

3. Εσπεριδοειδή 

Κανείς δεν αμφισβητεί τη διατροφική αξία των φρούτων όπως τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα γκρέιπφρουτ. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση τους μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή διάβρωση του σμάλτου λόγω της υψηλής οξύτητας. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγουμε το «ρούφηγμα» των φρούτων και να ξεπλένουμε το στόμα με νερό αμέσως μετά. Επίσης, καλό είναι να περιμένουμε περίπου 30 λεπτά πριν το βούρτσισμα, ώστε να μην επιδεινώσουμε τη φθορά του ήδη μαλακωμένου σμάλτου.

4. Γιαούρτια με γεύση 

Το γιαούρτι θεωρείται πηγή ασβεστίου και προβιοτικών, αλλά πολλές έτοιμες γεύσεις περιέχουν ποσότητες ζάχαρης που θυμίζουν επιδόρπιο. Έτσι, αντί να ενισχύουν την υγεία των δοντιών, προκαλούν την ανάπτυξη βακτηρίων που ευνοούν τη φθορά. Η λύση βρίσκεται στα απλά, στραγγιστά ή χωρίς ζάχαρη γιαούρτια – στα οποία μπορείς να προσθέσεις φυσικά φρούτα, ώστε να έχεις γεύση χωρίς επιπτώσεις.

5. Μπάρες δημητριακών και ενέργειας 

Πολλοί τις προτιμούν ως σνακ γυμναστηρίου ή γρήγορο πρωινό. Ωστόσο, οι περισσότερες μπάρες συνδυάζουν μέλι, αποξηραμένα φρούτα και κολλώδη υφή, κάτι που δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τα δόντια. Ο συνδυασμός ζάχαρης και υφής τις κάνει να προσκολλώνται στην επιφάνεια του δοντιού, παρατείνοντας την επαφή με τα οξέα. Αν δεν μπορείς να τις αποφύγεις, προτίμησε επιλογές με λίγα συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, και συνόδεψέ τες με νερό ή φρούτο.

Διάβασε επίσης: Τα φαινόμενα απατούν: Αυτό το φυσικό γλυκαντικό είναι πιο ύπουλο κι από τη ζάχαρη

