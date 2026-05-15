Life 15.05.2026

Πονάει η μέση σου όλη μέρα στη δουλειά; Η άσκηση που θα σε σώσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν νιώθεις βάρος, πιάσιμο ή ένταση χαμηλά στην πλάτη, αυτή η άσκηση ίσως γίνει η νέα καθημερινή σου συνήθεια
Πόπη Βασιλείου

Η γυμναστική μπορεί να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς συμμάχους σου όταν νιώθεις πόνο ή ένταση στη μέση, ειδικά αν η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει πολλές ώρες καθιστικής ζωής, δουλειά μπροστά σε οθόνη και ελάχιστη κίνηση μέσα στη μέρα. Ακόμη και μικρές, σωστές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να αποφορτιστεί, να κινητοποιηθεί καλύτερα και να μειώσει σταδιακά τη δυσφορία χαμηλά στην πλάτη. Μάλιστα, υπάρχει μία συγκεκριμένη άσκηση που θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές για ήπια ανακούφιση και καλύτερη κινητικότητα της μέσης.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η άσκηση που ξεχωρίζει είναι το γνωστό Cat-Cow Stretch, μια απλή κίνηση που χρησιμοποιείται συχνά σε pilates και yoga επειδή βοηθά τη σπονδυλική στήλη να κινητοποιηθεί πιο ομαλά. Η λογική της άσκησης είναι απλή: βρίσκεσαι στα τέσσερα, με τα χέρια και τα γόνατα στο έδαφος, και εναλλάσσεις αργά την καμπύλη της πλάτης σου. Στη μία φάση ανοίγεις το στήθος και «ρίχνεις» απαλά τη μέση, ενώ στην άλλη στρογγυλεύεις τη σπονδυλική στήλη προς τα πάνω.

Ποια είναι η άσκηση που θα σου αλλάξει όλο το σώμα

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση τόσο χρήσιμη είναι ότι ενεργοποιεί ήπια τη μέση χωρίς απότομη πίεση. Παράλληλα, βοηθά στη χαλάρωση της έντασης που συσσωρεύεται χαμηλά στην πλάτη και βελτιώνει τη στάση του σώματος.

;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Αν περνάς πολλές ώρες σε καρέκλα ή νιώθεις συχνά «πιάσιμο» όταν σηκώνεσαι, μπορείς να δοκιμάσεις την άσκηση για λίγα λεπτά καθημερινά, πάντα με αργές και ελεγχόμενες κινήσεις. Η συνέπεια παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ένταση. Φυσικά, αν ο πόνος είναι έντονος ή επίμονος, χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό. Όμως, για τη συνηθισμένη δυσκαμψία και το καθημερινό βάρος στη μέση, μικρές κινήσεις σαν αυτή μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να αισθανθεί πιο ελεύθερο και ξεκούραστο.

Θες επίπεδη, γραμμωμένη κοιλιά; Τα 5 είδη κοιλιακών που σε φέρνουν πιο κοντά στο καλοκαίρι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

άσκηση γυμναστική μέση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα

Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα

15.05.2026

Δες επίσης

Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα
Life

Το απλό hack που κάνει τα ρούχα σου να μοσχοβολούν μαλακτικό όλη μέρα

15.05.2026
Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα
Food

Τα ζυμαρικά σου δεν βγαίνουν ποτέ όπως στο εστιατόριο; Τα 4 tricks που αλλάζουν τα πάντα

15.05.2026
Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν
Life

Έχεις χειριστικούς ανθρώπους γύρω σου; 5 φράσεις που χρησιμοποιούν

15.05.2026
Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες
Beauty

Ποιο είναι το μυστικό νεότητας της Joan Collins – Εντυπωσίασε στις Κάννες

15.05.2026
Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson
Fashion

Η Kylie Minogue φέρνει pop ενέργεια στη συλλογή AW26 του JW Anderson

15.05.2026
H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ
Beauty

H Sabrina Carpenter έχει την πιο ρομαντική πρόταση για καλοκαιρινό σου μακιγιάζ

15.05.2026
Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s
Fashion

Από τα MAD VMA 2025 στην ντουλάπα μας: Η Μαρίνα Σάττι επανέφερε το πιο cool trend των 00s

15.05.2026
«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα
Fashion

«Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem»: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Lady Gaga στην πρεμιέρα

15.05.2026
Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει
Beauty

Wet-Look Lashes: Το πιο ρομαντικό beauty trend της σεζόν επιστρέφει

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη»

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία