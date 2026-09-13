Πώς τα Tabi του Maison Margiela έγιναν τα πιο iconic παπούτσια

Από την Ιαπωνία του 15ου αιώνα μέχρ τα social media και τις πασαρέλες του Παρισιού, η πορεία των θρυλικών Tabi του Maison Margiela

Με μια ματιά Τα Tabi του Maison Margiela, με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό τους, αποτελούν αναγνωρίσιμο σύμβολο μόδας.

Οι ρίζες των Tabi εντοπίζονται στην Ιαπωνία του 15ου αιώνα, όπου φοριούνταν με παραδοσιακά σανδάλια.

Ο Martin Margiela παρουσίασε τα Tabi στη συλλογή του 1989, μετατρέποντάς τα σε παγκόσμιο φαινόμενο μόδας.

Σήμερα, τα Tabi είναι ένα status symbol της ψηφιακής εποχής, διατηρώντας την αντοχή τους στον χρόνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λάτρεις της μόδας μπορούν να αναγνωρίσουν ένα ζευγάρι Maison Margiela Tabi από μεγάλη απόσταση, ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός τους με το χωρισμένο δάχτυλο λειτουργεί εδώ και χρόνια σαν η απόλυτη ταυτότητα των μυημένων.

Η σιλουέτα αυτή είναι τόσο δημοφιλής που το 2023 μια ιστορία με κλεμμένα Tabi σε ραντεβού μέσω Tinder έγινε viral, κινητοποιώντας το διαδίκτυο για να βρεθεί ο δράστης. Με τεράστιο κοινό και συνεχή εξέλιξη, όπως τα νέα καλοκαιρινά slip-on mules, τα Tabi αποδεικνύουν δεκαετίες μετά το ντεμπούτο τους ότι τα πιο αντισυμβατικά στιλ μπορούν να έχουν απίστευτη αντοχή στον χρόνο.

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Παρότι το cult αυτό παπούτσι έχει κατακτήσει σήμερα τα social media και τα πόδια των μεγαλύτερων fashion icons, η πορεία του προς την κορυφή δεν ήταν ποτέ συμβατική. Από τα παραδοσιακά ιαπωνικά ρούχα περασμένων αιώνων μέχρι τις θεατρικές πασαρέλες του Παρισιού, τα Tabi κατάφεραν να μεταπηδήσουν από το underground περιθώριο στην υψηλή ραπτική, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Σήμερα, αποτελούν πολλά περισσότερα από ένα απλό υπόδημα, είναι ένα αναμφισβήτητο status symbol της ψηφιακής εποχής που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του στιλ.

Από την Ιαπωνία του 15ου Αιώνα στη runway του Martin Margiela

Παρότι ο Martin Margiela παρουσίασε τα Tabi στην πρώτη του επίδειξη την Άνοιξη/Καλοκαίρι του 1989, οι ρίζες τους χάνονται στον χρόνο, φτάνοντας μέχρι την Ιαπωνία του 15ου αιώνα. Τότε, οι κάλτσες με χωρισμένο δάχτυλο, γνωστές ως tabi, συνδυάζονταν με παραδοσιακά σανδάλια όπως τα zori και τα geta, ενώ θεωρούνταν ότι προάγουν τη σωματική ισορροπία. Το χρώμα τους μάλιστα δήλωνε κοινωνική τάξη: οι πλούσιοι φορούσαν μωβ και χρυσό, ενώ οι κοινοί θνητοί μπλε.

Η εξέλιξή τους συνεχίστηκε το 1922 με τα jika-tabi, παπούτσια με ανθεκτική λαστιχένια σόλα που έφτασαν μέχρι τον αθλητισμό. Το 1951, ο δρομέας Shigeki Tanaka κέρδισε τον Μαραθώνιο της Βοστώνης φοράγοντας αθλητικά τύπου tabi φτιαγμένα από denim.

Ωστόσο, ο άνθρωπος που τα μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο μόδας ήταν ο Martin Margiela. Τον Οκτώβριο του 1988, στο Παρίσι, τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα με λευκά δερμάτινα μποτάκια Tabi, αφήνοντας πίσω τους κόκκινα αποτυπώματα που έμοιαζαν με αίμα. Το πολωτικό αυτό παπούτσι προκάλεσε σοκ και αμηχανία, αλλά γρήγορα αγκαλιάστηκε από την πρωτοπορία της τέχνης και της μόδας, με fashion icons όπως η 18χρονη τότε Chloë Sevigny να τα φορούν από τις αρχές των ’90s.

Από undergound σύμβολο σε viral internet status

Η μεταμόρφωση των Tabi από ένα περιθωριακό κομμάτι σε παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας οφείλεται εν μέρει και στον John Galliano, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του οίκου Maison Margiela το 2014. Υπό την καθοδήγησή του, το διχαστό δάχτυλο πέρασε σε loafers, μπαλαρίνες, sneakers, αλλά και σε υψηλή ραπτική.

Παράλληλα, οι συνεργασίες-σοκ με brands όπως η Reebok το 2020 και ο Christian Louboutin κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο. Σήμερα, τα Tabi είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό παπούτσι: είναι ένα status symbol της ψηφιακής εποχής. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Martin Margiela το 2015, πρόκειται για ένα σχέδιο μοναδικό, αναγνωρίσιμο, που αντέχει στον χρόνο και δεν αντιγράφεται. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, η ιστορία τον δικαιώνει απόλυτα.

Κεντρική Εικόνα: @crepuscule_order

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