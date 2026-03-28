Σχέσεις 28.03.2026

5 red flags που δεν είναι τελικά πρόβλημα στη σχέση σου

Μήπως βλέπεις παντού σημάδια κινδύνου στη σχέση σου; Μερικές φορές δεν είναι παρά φυσιολογικές συμπεριφορές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αν έχεις περάσει έστω και λίγο χρόνο στα social media, σίγουρα έχεις δει τη λέξη «red flag» παντού. Οτιδήποτε σε μια σχέση βαφτίζεται εύκολα πρόβλημα και λόγος να φύγεις. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι όλα όσα σε ανησυχούν πραγματικά τοξικά. Κάποιες φορές είναι απλώς ανθρώπινα.

1. Δεν περνάτε όλο τον χρόνο μαζί

Δεν χρειάζεται να είστε συνεχώς μαζί για να είναι σωστή η σχέση σου. Μπορεί να αγαπιέστε και να μην έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα ή να θέλεις χρόνο μόνος σου. Αυτό δεν σημαίνει απόσταση. Σημαίνει ότι διατηρείς την ταυτότητά σου. Το πραγματικό πρόβλημα ξεκινά όταν δεν μπορείς να υπάρξεις χωρίς τον άλλον.

2. Υπάρχει φόβος δέσμευσης

Αν εσύ ή ο άλλος διστάζετε να δεσμευτείτε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει συναίσθημα. Πολλές φορές σημαίνει ότι υπάρχει φόβος απώλειας ή πληγής. Το να αναγνωρίζεις αυτόν τον φόβο είναι πιο υγιές από το να προχωράς χωρίς να το σκέφτεσαι.

3. Αμφιβάλλεις για τη σχέση σου

Η αμφιβολία είναι πιο φυσιολογική απ’ όσο νομίζεις. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς. Μπορεί να σημαίνει ότι προσπαθείς να καταλάβεις τι νιώθεις πραγματικά και αν αυτό που ζεις σε εκφράζει. Το να κάνεις ερωτήσεις στον εαυτό σου δεν καταστρέφει τη σχέση. Τη βοηθά να γίνει πιο συνειδητή.

4. Χρειάζεσαι επιβεβαίωση

Το να θέλεις να νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά δεν είναι αδυναμία. Είναι ανθρώπινο. Το θέμα δεν είναι αν το χρειάζεσαι, αλλά πώς το εκφράζεις. Όταν μιλάς ανοιχτά για αυτό που νιώθεις, χτίζεις εμπιστοσύνη αντί να τη διαλύεις.

5. Υπάρχουν καυγάδες

Αν εσύ ή ο άλλος δεν εκφράζεστε εύκολα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί. Η επικοινωνία μαθαίνεται. Το ίδιο και οι καβγάδες. Μια σχέση χωρίς διαφωνίες δεν είναι απαραίτητα υγιής. Όταν όμως οι συγκρούσεις γίνονται με σεβασμό, μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά.

Το πιο σημαντικό είναι να μην βιάζεσαι να βάλεις ταμπέλες. Δεν είναι όλα «red flags». Μια υγιής σχέση δεν είναι τέλεια. Είναι ένας χώρος όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, με τις αμφιβολίες, τους φόβους και τις ανάγκες σου, χωρίς να νιώθεις ότι κάτι πάει λάθος κάθε στιγμή.

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

6 έξυπνοι τρόποι να χρησιμοποιήσεις το αλουμινόχαρτο σε όλο το σπίτι

