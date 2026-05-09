Life 09.05.2026

Remote ή Γραφείο; Το ζώδιό σου ξέρει πού θα κάνεις το επόμενο big career move!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες ποια ζώδια είναι ιδανικά για remote εργασία και ποια αποδίδουν καλύτερα στο γραφείο
Ειρήνη Στόφυλα

Η δουλειά δεν είναι ίδια για όλους και σύμφωνα με την αστρολογία, ούτε η ιδανική εργασιακή συνθήκη είναι. Άλλα ζώδια ανθίζουν όταν δουλεύουν από το σπίτι με άνεση και ησυχία, ενώ άλλα χρειάζονται γραφείο, ρυθμό και ανθρώπινη επαφή για να αποδώσουν στο 100%.

Πηγή: freepik.com
Πηγή: freepik.com

Team Remote: Οι Masters του Home Office

Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου

Αυτά τα ζώδια αν μπορούσαν, δεν θα έβγαζαν ποτέ τις πιτζάμες τους (ή τουλάχιστον το κάτω μέρος που δεν φαίνεται στην κάμερα).

  1. Ιχθύες: Η φαντασία τους θέλει ηρεμία. Στο σπίτι δημιουργούν ολόκληρους κόσμους χωρίς τον θόρυβο του open-office.
  2. Καρκίνος: Το «σπίτι» είναι η λέξη-κλειδί. Η παραγωγικότητά τους εκτοξεύεται όταν νιώθουν την ασφάλεια του χώρου τους.
  3. Υδροχόος: Ο κανόνας είναι ένας: Κανένας κανόνας. Το δικό τους ωράριο και ο δικός τους ρυθμός είναι non-negotiable.
  4. Ταύρος: Άνεση πάνω από όλα. Αν το γραφείο στο σπίτι έχει το σωστό vibe και σταθερότητα, ο Ταύρος θα μεγαλουργήσει.
  5. Παρθένος: Zero distractions. Ο Παρθένος θέλει να ελέγχει το περιβάλλον του για να είναι το workflow του κλινικά τέλειο.
  6. Τοξότης: Η ρουτίνα του γραφείου είναι η φυλακή του. Το remote του δίνει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας που χρειάζεται για να δημιουργήσει.
Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Team Office: Οι Social Butterflies & οι Hustlers

Για αυτά τα ζώδια, το σπίτι είναι για ύπνο και το γραφείο για δράση, gossip και «winning».

  1. Αιγόκερως: Δώσε του δομή και στόχους. Το γραφείο είναι το πεδίο μάχης του και η πειθαρχία του εκεί δεν έχει αντίπαλο.
  2. Λέων: Ποιος θα τον θαυμάσει στο σαλόνι του; Χρειάζεται το social energy και την αναγνώριση των συναδέλφων για να λάμψει.
  3. Δίδυμος: Το remote είναι η μοναξιά του. Θέλει κίνηση, συζητήσεις στην κουζίνα και να μαθαίνει τα πάντα πρώτος.
  4. Κριός: Ο ανταγωνισμός τον τρέφει. Θέλει να βλέπει τους άλλους για να τους προσπεράσει και να είναι σε διαρκή εγρήγορση.
  5. Ζυγός: Ο ορισμός του team player. Η ισορροπία και η επαφή με την ομάδα είναι το καύσιμο που τον κάνει να αποδίδει.
  6. Σκορπιός: Θέλει focus και στρατηγική. Το γραφείο τον βοηθά να μπαίνει σε “beast mode” και να έχει τον έλεγχο των πάντων.
Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Extra Tips για Work-Life Balance

Για τους Remote: Μην ξεχνάς να βγαίνεις από το σπίτι. Το «blue light» της οθόνης δεν είναι φυσικό φως!

Για τους Office: Σεβάσου τα όρια των άλλων. Δεν θέλουν όλοι να συζητήσουν για το weekend τους ενώ έχουν deadline.

Ζώδια και φλερτ: Οι 4 εκπρόσωποι του ζωδιακού που ξέρουν να σαγηνεύουν

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

εργασια ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να αποκτήσεις σπίτι στα 30 σου; Ο Fipster δείχνει το νέο του σπίτι και εμπνέει με το δικό του success story

Πώς να αποκτήσεις σπίτι στα 30 σου; Ο Fipster δείχνει το νέο του σπίτι και εμπνέει με το δικό του success story

09.05.2026
Επόμενο
Άνοστο φαγητό; Δες αυτά τα 3 tricks για να το διορθώσεις άμεσα

Άνοστο φαγητό; Δες αυτά τα 3 tricks για να το διορθώσεις άμεσα

09.05.2026

Δες επίσης

Άνοστο φαγητό; Δες αυτά τα 3 tricks για να το διορθώσεις άμεσα
Food

Άνοστο φαγητό; Δες αυτά τα 3 tricks για να το διορθώσεις άμεσα

09.05.2026
Πώς να αποκτήσεις σπίτι στα 30 σου; Ο Fipster δείχνει το νέο του σπίτι και εμπνέει με το δικό του success story
Life

Πώς να αποκτήσεις σπίτι στα 30 σου; Ο Fipster δείχνει το νέο του σπίτι και εμπνέει με το δικό του success story

09.05.2026
Τα πιο viral tops της άνοιξης που ήδη φορούν τα fashion girls
Fashion

Τα πιο viral tops της άνοιξης που ήδη φορούν τα fashion girls

09.05.2026
Μαύροι κύκλοι: Το viral beauty hack με την κρέμα ματιών που τους εξαφανίζει στο δευτερόλεπτο
Beauty

Μαύροι κύκλοι: Το viral beauty hack με την κρέμα ματιών που τους εξαφανίζει στο δευτερόλεπτο

09.05.2026
Δεν σου βγαίνει η τηγανητή πατάτα τραγανή; 5 tips για να το πετύχεις
Food

Δεν σου βγαίνει η τηγανητή πατάτα τραγανή; 5 tips για να το πετύχεις

08.05.2026
Ariana Grande ξαναφέρνει το iconic «Dangerous Woman» era με τη νέα συλλογή της r.e.m. beauty
Beauty

Ariana Grande ξαναφέρνει το iconic «Dangerous Woman» era με τη νέα συλλογή της r.e.m. beauty

08.05.2026
Πώς να βγάλεις χρήματα με το manifest της Hailey Bieber; – Κέρδισε 1 δισ. δόλαρια
Life

Πώς να βγάλεις χρήματα με το manifest της Hailey Bieber; – Κέρδισε 1 δισ. δόλαρια

08.05.2026
Δεν ξέρεις πώς να φορέσεις το δέρμα την άνοιξη; Η Rosé των BLACKPINK σου έχει το inspo
Fashion

Δεν ξέρεις πώς να φορέσεις το δέρμα την άνοιξη; Η Rosé των BLACKPINK σου έχει το inspo

08.05.2026
Ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα 3 ζώδια; Είσαι απόλυτα ρομαντικός!
Life

Ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα 3 ζώδια; Είσαι απόλυτα ρομαντικός!

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο