Remote ή Γραφείο; Το ζώδιό σου ξέρει πού θα κάνεις το επόμενο big career move!

Δες ποια ζώδια είναι ιδανικά για remote εργασία και ποια αποδίδουν καλύτερα στο γραφείο

Η δουλειά δεν είναι ίδια για όλους και σύμφωνα με την αστρολογία, ούτε η ιδανική εργασιακή συνθήκη είναι. Άλλα ζώδια ανθίζουν όταν δουλεύουν από το σπίτι με άνεση και ησυχία, ενώ άλλα χρειάζονται γραφείο, ρυθμό και ανθρώπινη επαφή για να αποδώσουν στο 100%.

Team Remote: Οι Masters του Home Office

Αυτά τα ζώδια αν μπορούσαν, δεν θα έβγαζαν ποτέ τις πιτζάμες τους (ή τουλάχιστον το κάτω μέρος που δεν φαίνεται στην κάμερα).

Ιχθύες: Η φαντασία τους θέλει ηρεμία. Στο σπίτι δημιουργούν ολόκληρους κόσμους χωρίς τον θόρυβο του open-office. Καρκίνος: Το «σπίτι» είναι η λέξη-κλειδί. Η παραγωγικότητά τους εκτοξεύεται όταν νιώθουν την ασφάλεια του χώρου τους. Υδροχόος: Ο κανόνας είναι ένας: Κανένας κανόνας. Το δικό τους ωράριο και ο δικός τους ρυθμός είναι non-negotiable. Ταύρος: Άνεση πάνω από όλα. Αν το γραφείο στο σπίτι έχει το σωστό vibe και σταθερότητα, ο Ταύρος θα μεγαλουργήσει. Παρθένος: Zero distractions. Ο Παρθένος θέλει να ελέγχει το περιβάλλον του για να είναι το workflow του κλινικά τέλειο. Τοξότης: Η ρουτίνα του γραφείου είναι η φυλακή του. Το remote του δίνει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας που χρειάζεται για να δημιουργήσει.

Team Office: Οι Social Butterflies & οι Hustlers

Για αυτά τα ζώδια, το σπίτι είναι για ύπνο και το γραφείο για δράση, gossip και «winning».

Αιγόκερως: Δώσε του δομή και στόχους. Το γραφείο είναι το πεδίο μάχης του και η πειθαρχία του εκεί δεν έχει αντίπαλο. Λέων: Ποιος θα τον θαυμάσει στο σαλόνι του; Χρειάζεται το social energy και την αναγνώριση των συναδέλφων για να λάμψει. Δίδυμος: Το remote είναι η μοναξιά του. Θέλει κίνηση, συζητήσεις στην κουζίνα και να μαθαίνει τα πάντα πρώτος. Κριός: Ο ανταγωνισμός τον τρέφει. Θέλει να βλέπει τους άλλους για να τους προσπεράσει και να είναι σε διαρκή εγρήγορση. Ζυγός: Ο ορισμός του team player. Η ισορροπία και η επαφή με την ομάδα είναι το καύσιμο που τον κάνει να αποδίδει. Σκορπιός: Θέλει focus και στρατηγική. Το γραφείο τον βοηθά να μπαίνει σε “beast mode” και να έχει τον έλεγχο των πάντων.

Extra Tips για Work-Life Balance

Για τους Remote: Μην ξεχνάς να βγαίνεις από το σπίτι. Το «blue light» της οθόνης δεν είναι φυσικό φως!

Για τους Office: Σεβάσου τα όρια των άλλων. Δεν θέλουν όλοι να συζητήσουν για το weekend τους ενώ έχουν deadline.

