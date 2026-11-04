Fashion 04.11.2026

Τα πιο glamorous Χριστούγεννα βρίσκονται στο ξενοδοχείο του οίκου Dolce & Gabbana

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Με πρωταγωνιστή το βαθύ κόκκινο, ο ιταλικός οίκος δημιουργεί ένα ξενοδοχείο που κρύβει μια απρόσμενη κινηματογραφική ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η εορταστική καμπάνια του Dolce & Gabbana για το 2026 δημιουργεί ένα φανταστικό, πολυτελές ξενοδοχείο.
  • Η αισθητική της καμπάνιας χαρακτηρίζεται από ιταλική πολυτέλεια, έντονο κόκκινο, χρυσές λεπτομέρειες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.
  • Το ξενοδοχείο αποκαλύπτεται στο τέλος ως σκηνικό γυρίσματος, συνδυάζοντας πραγματικότητα και φαντασία.
  • Η καμπάνια περιλαμβάνει χρυσές δημιουργίες, κομψά tuxedos και leopard print σε ρούχα και αξεσουάρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους ξεχωριστή αισθητική στον κόσμο της μόδας και ο Dolce & Gabbana επιλέγει να τα υποδεχτεί με άφθονη ιταλική πολυτέλεια, έντονο κόκκινο και μια δόση κινηματογραφικού μυστηρίου. Για την εορταστική καμπάνια του 2026, ο ιταλικός οίκος δημιουργεί ένα φανταστικό ξενοδοχείο, όπου κάθε δωμάτιο, κάθε συνάντηση και κάθε λεπτομέρεια μοιάζει να κρύβει μια διαφορετική ιστορία.

https://www.instagram.com/DolceGabbana/
https://www.instagram.com/DolceGabbana/

Με τον Gordon von Steiner πίσω από τον φακό, η καμπάνια μάς μεταφέρει σε ένα σκηνικό πλημμυρισμένο από βαθιές κόκκινες αποχρώσεις, χρυσές λεπτομέρειες και ατμόσφαιρα που παραπέμπει στον παλιό ιταλικό κινηματογράφο. Στο συνοδευτικό φιλμ, μια γυναίκα με χρυσό φόρεμα διασχίζει το lobby, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι κινούνται στους χώρους του ξενοδοχείου, κάνουν τηλεφωνήματα, περνούν από τη ρεσεψιόν και απολαμβάνουν το τσάι τους. Όλα μοιάζουν να προετοιμάζουν μια συνάντηση που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη.

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Η ιστορία εξελίσσεται σαν μια κινηματογραφική αφήγηση, με τον θεατή να παρακολουθεί αποσπασματικές στιγμές από τη ζωή των επισκεπτών. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται στο τέλος, όταν το πλάνο απομακρύνεται και αποκαλύπτει κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι κόκκινοι τοίχοι παύουν να υπάρχουν και στη θέση τους εμφανίζονται κάμερες, φώτα και μέλη του συνεργείου. Το πολυτελές ξενοδοχείο αποκαλύπτεται ως ένα σκηνικό γυρίσματος, μετατρέποντας όσα παρακολουθούσαμε σε μια ιστορία ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

https://www.instagram.com/DolceGabbana/
https://www.instagram.com/DolceGabbana/

Χρυσές δημιουργίες, μαύρα tuxedos και leopard λεπτομέρειες

Η αισθητική της καμπάνιας ακολουθεί πιστά τον χαρακτηριστικό μαξιμαλισμό του Dolce & Gabbana, με τη χρωματική παλέτα να κινείται ανάμεσα στο βαθύ κόκκινο, το χρυσό και το μαύρο. Τα γυναικεία looks έχουν έντονο βραδινό χαρακτήρα, με φορέματα από χρυσές παγιέτες, εντυπωσιακές ντραπέ σιλουέτες και λαμπερά αξεσουάρ. Τα κυματιστά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη ολοκληρώνουν την εικόνα μιας διαχρονικής, ιταλικής θηλυκότητας.

https://www.instagram.com/DolceGabbana/
https://www.instagram.com/DolceGabbana/

Στην ανδρική γκαρνταρόμπα κυριαρχούν τα κλασικά ασπρόμαυρα σύνολα, με τα τριμερή tuxedos, τα σατέν πέτα, τα λευκά πουκάμισα και τα μαύρα παπιγιόν να προσθέτουν μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα κομψή αντίθεση στο έντονο σκηνικό.

https://www.instagram.com/DolceGabbana/
https://www.instagram.com/DolceGabbana/

Ξεχωριστή θέση έχει και το leopard print, το οποίο ξεφεύγει από τα συνηθισμένα όρια του ρούχου και εμφανίζεται σε μια σειρά από αντικείμενα και αξεσουάρ. Από ρολόγια και διακοσμητικούς δίσκους μέχρι μαξιλάρια και ένα ιδιαίτερο σετ τσαγιού, το animal print γίνεται μέρος της διακόσμησης του ξενοδοχείου, ενισχύοντας την extravagant αισθητική της καμπάνιας.

Η εορταστική διάθεση συνεχίζεται με τη συνεργασία Dolce & Gabbana και Mytheresa

Η νέα καμπάνια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο οίκος έχει ήδη ξεκινήσει την εορταστική του δραστηριότητα. Στις 21 Οκτωβρίου, ο Dolce & Gabbana και η Mytheresa παρουσίασαν το δεύτερο κεφάλαιο της αποκλειστικής holiday capsule συλλογής τους, συνεχίζοντας μια συνεργασία που μετρά περισσότερες από δέκα συλλογές από το 2017.

Η συλλογή κινείται επίσης σε βραδινό ύφος, με εντυπωσιακά mini dresses, μακριές τουαλέτες, ογκώδεις φούστες, μεταλλικές λεπτομέρειες, παγιέτες και διακοσμημένα παπούτσια και αξεσουάρ.

https://www.instagram.com/DolceGabbana/
https://www.instagram.com/DolceGabbana/

Με αυτή την καμπάνια, ο Dolce & Gabbana δεν παρουσιάζει απλώς μια ακόμη εορταστική συλλογή, αλλά δημιουργεί έναν ολόκληρο φανταστικό κόσμο, όπου η μόδα, η σκηνοθεσία και η θεατρικότητα συνυπάρχουν. Ένα κόκκινο ξενοδοχείο, γεμάτο λαμπερές εμφανίσεις και μικρές κινηματογραφικές ιστορίες, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για τα πιο glamorous Χριστούγεννα.

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Dolce & Gabbana Fashion Χριστούγεννα 2026
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