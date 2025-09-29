Lola Young: Κατέρευσε στη σκηνή του All Things Go Festival

Η Lola Young, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο Forest Hills Stadium, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της

Η βρετανίδα τραγουδίστρια Lola Young βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο All Things Go Music Festival στο Forest Hills Stadium της Νέας Υόρκης.

Η 24χρονη καλλιτέχνιδα, γνωστή για την υποψηφιότητά της στα φετινά Grammy, ερμήνευε το τραγούδι της «Conceited» όταν ξαφνικά έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε. Το κοινό αντέδρασε με ανησυχία, ενώ οι συνεργάτες της έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από τη σκηνή.

Λίγο αργότερα, η Lola Young ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της: «Για όσους με είδαν στη σκηνή του All Things Go σήμερα, είμαι καλά τώρα. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας».

Η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή της την Κυριακή στην Ουάσινγκτον: «Αγαπώ αυτή τη δουλειά και ποτέ δεν θεωρώ δεδομένη τη δέσμευσή μου και το κοινό μου, οπότε ζητώ συγγνώμη από όσους θα απογοητευτούν από αυτό. Ελπίζω να μου δώσετε μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον».

Η Lola Young, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ «I’m Only F**king Myself», παραμένει αφοσιωμένη στην καριέρα της και στους θαυμαστές της, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με την ψυχική της υγεία.

