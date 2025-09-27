Μήνυμα-γρίφος φουντώνει τις φήμες για νέο album της Nicki Minaj

Ένα tweet με 5 αριθμούς και ένα emoji έβαλε φωτιά στα social media και πυροδότησε θεωρίες για την επόμενη κυκλοφορία της Nicki Minaj

Η Nicki Minaj ξέρει καλά πώς να κρατά τον κόσμο σε αγωνία. Με μια μόνο ανάρτησή της, η ράπερ έκανε τους φανατικούς της θαυμαστές, τους περίφημους Barbz, να παραληρούν. Έγραψε απλώς «3.27.26» συνοδευμένο από ένα emoji CD, και αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ένας καταιγισμός θεωριών για το αν πρόκειται για την ημερομηνία κυκλοφορίας του έκτου στούντιο album της. Η ανάρτηση της Nicki Minaj συγκέντρωσε περισσότερα από 100.000 likes μέσα σε λίγες ώρες. Το λιτό μήνυμά της έκανε τους θαυμαστές να ερμηνεύσουν το «3.27.26» ως την ημερομηνία 27 Μαρτίου 2026, πιθανή κυκλοφορία του νέου της δίσκου.

Οι φήμες για το νέο άλμπουμ

Η ίδια η Nicki Minaj είχε αφήσει να εννοηθεί τους προηγούμενους μήνες ότι ετοίμαζε κάτι νέο, με πιθανή κυκλοφορία προς τα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026. Η ανάρτηση ήρθε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες, με τα media και τους fans να αναρωτιούνται αν το ταξίδι στο φανταστικό «Gag City» συνεχίζεται. Το 2025 η Nicki Minaj ήταν σχετικά ήσυχη σε προσωπικό δισκογραφικό επίπεδο, συμμετέχοντας ωστόσο σε συνεργασίες όπως το «Banned From N.O. (Remix)» του Lil Wayne και το μεταθανάτιο «AGATS2 (Insecure)» του Juice WRLD.

Η τελευταία της ολοκληρωμένη δουλειά ήταν το «Pink Friday 2», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, με 228.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στην πρώτη εβδομάδα. Με αυτή την επιτυχία, η Nicki Minaj έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ που έχει τρία άλμπουμ στην κορυφή των αμερικανικών charts.

Το 2024 πραγματοποίησε την περιοδεία «Pink Friday 2 World Tour», με 62 συναυλίες και εισπράξεις που άγγιξαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Billboard Boxscore.

Η Nicki Minaj αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ξέρει να κινεί τα νήματα της δημοσιότητας με τον δικό της τρόπο. Ένα απλό tweet ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει μια ολόκληρη κοινότητα και να επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα: έρχεται όντως νέο άλμπουμ;

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, στις 27 Μαρτίου 2026 οι Barbz θα ζήσουν ξανά τη στιγμή που περίμεναν. Μέχρι τότε, η Nicki Minaj παραμένει η απόλυτη «Queen of Rap» που ξέρει πώς να κρατά τους πάντες σε αναμμένα κάρβουνα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

