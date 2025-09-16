Maestro: Οι 2 νέοι ηθοποιοί που εισβάλλουν στο 4ο κύκλο

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από την Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν στους Παξούς με νέα πρόσωπα και ιστορίες

Ο 4ος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του MEGA, Maestro επιστρέφει και μάλιστα πρόκειται να ενσωματωθούν στο cast 2 νέοι ηθοποιοί.

Αρχικά, ο προηγούμενος κύκλος είχε αφήσει τους θεατές με πολλά ερωτηματικά, καθώς ο δημιουργός δεν αποκάλυψε εάν θα συνεχίσει άμεσα το έργο του.

Ωστόσο, φαίνεται πως η έμπνευσή του δεν έχει τελειώσει, αφού τα νέα επεισόδια είναι ήδη γραμμένα. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου θα πραγματοποιηθούν πραγματοποιούνται ανάμεσα σε Αθήνα, Παξούς και Βουδαπέστη, ακολουθώντας την πορεία της Κλέλιας, η οποία φεύγει για να κυνηγήσει το όνειρό της.

Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου, μέσα από πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, αποκάλυψε τον τίτλο του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν: «Η εποχή των τεράτων».

Σύμφωνα με τη Φαίη Σκορδά και το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν από την Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν στους Παξούς. Οι 2 ηθοποιοί που θα ενταχθούν στο Maestro είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, ωστόσο λεπτομέρειες για τους ρόλους της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως σίγουρα θα επηρεάσουν τις εξελίξεις και τις ζωές των ήδη υπάρχοντων χαρακτήρων της σειράς.

