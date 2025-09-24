Celeb News 24.09.2025

Monica Belluci: Μιλά πρώτη φορά για το χωρισμό της από τον Tim Burton

Monica Bellucci Tim Burton
Μετά από 3 χρόνια σχέσης, η Ιταλίδα σταρ μίλησε στη Vogue Italia για το τέλος της κοινής της πορείας με τον διάσημο σκηνοθέτη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά από περίπου 3 χρόνια κοινής πορείας, η Monica Bellucci και ο Tim Burton επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με μια κοινή απόφαση που χαρακτηρίστηκε από αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό.

Η είδηση του χωρισμού τους γνωστοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω επίσημης ανακοίνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από το BFMTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην κοινή τους δήλωση ανέφεραν: «Μέσα σε κλίμα σεβασμού και βαθιάς εκτίμησης, αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας».

Λίγες ημέρες μετά την είδηση του χωρισμού, η διάσημη ηθοποιός μίλησε στη Vogue Italia, παραχωρώντας μια συγκινητική συνέντευξη για το τέλος της σχέσης τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κάποιες διαδρομές συναντιούνται για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο, ένα κοινό μονοπάτι που όμως δεν κρατά για πάντα. Η δική μας πορεία με τον Tim συναντήθηκε για να μοιραστούμε μια όμορφη περίοδο της ζωής μας και τώρα προχωράμε χωριστά. Όμως, όσο υπάρχω, εκείνος θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Η δήλωσή της αποτυπώνει τον σεβασμό και τη ζεστασιά που παραμένουν μεταξύ τους, ακόμα κι αν ο δεσμός τους έφτασε στο τέλος του.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

