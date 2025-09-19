Χώρισαν η Monica Bellucci και ο Tim Burton

Μετά από δύο χρόνια σχέσης, η Monica Bellucci και ο Tim Burton ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους

Όταν η ζωή μιμείται την τέχνη, ακόμη και οι πιο λαμπερές ιστορίες μπορεί να έχουν απροσδόκητο φινάλε. Η Monica Bellucci και ο Tim Burton, ένα από τα πιο απρόσμενα και αγαπημένα ζευγάρια των τελευταίων χρόνων, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ύστερα από δύο χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι, που συνδύασε τον κινηματογραφικό μύθο με τη γοητεία της ευρωπαϊκής φινέτσας, επέλεξε να αποχαιρετήσει δημοσίως με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, ο Tim Burton και η Monica Bellucci ανέφεραν: «Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Monica Bellucci και ο Tim Burton αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους». Η λιτή αλλά σαφής δήλωση υπογράμμισε πως η σχέση τους έληξε χωρίς εντάσεις, αλλά με αμοιβαία εκτίμηση.

Η πορεία της σχέσης

Η Monica Bellucci, 60 ετών, και ο Tim Burton, 67 ετών, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006. Ωστόσο, η φλόγα άναψε πολλά χρόνια αργότερα, στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών, τον Οκτώβριο του 2022. Η ίδια η Monica Bellucci είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο Elle France τον Ιούνιο του 2023, δηλώνοντας: «Αυτό που μπορώ να πω… είναι ότι χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρω τον άντρα, τον αγαπώ, και τώρα πρόκειται να γνωρίσω και τον σκηνοθέτη. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά».

Το ζευγάρι συνεργάστηκε κινηματογραφικά στο «Beetlejuice Beetlejuice», όπου η Monica Bellucci ενσάρκωσε τη Delores, πρώην σύζυγο του χαρακτήρα που υπόδυθηκε ο Michael Keaton. Η ίδια είχε πει: «Είναι μια μεταφορά της ζωής. Ο Tim με βοήθησε να δημιουργήσω αυτό το πλάσμα. Είναι σκληρή αλλά και γοητευτική. Ένα τέρας, αλλά ταυτόχρονα μια ύπαρξη γεμάτη αντιθέσεις».

Δημόσιες εμφανίσεις και τρυφερές στιγμές

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στις 14 Ιουνίου, στο 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, όταν ο Tim Burton φίλησε τρυφερά στο μάγουλο τη Monica Bellucci πάνω στη σκηνή. Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε σε όλα τα διεθνή μέσα, αναδεικνύοντας τη στοργή που χαρακτήριζε τη σχέση τους.

Η προσωπική ζωή της Monica Bellucci υπήρξε πάντα στο μικροσκόπιο. Πριν τον Tim Burton, είχε σχέση με τον Nicolas Lefebvre. Ήταν παντρεμένη με τον Vincent Cassel από το 1997 έως το 2013 και απέκτησαν δύο κόρες, τη Deva (2004) και τη Leonie (2010). Από την άλλη πλευρά, ο Tim Burton υπήρξε σε μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Helena Bonham Carter, με την οποία έζησε από το 2001 έως το 2014 και απέκτησε δύο παιδιά, τον Billy και τη Nell.

