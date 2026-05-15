Μουσική 15.05.2026

APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο album και η διαμαντένια απονομή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Διπλή επιτυχία για τον APON, νέο άλμπουμ και βραβείο για διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album «Ονειροπόλος»
Πόπη Βασιλείου

O APON συνεχίζει τη συναρπαστική μουσική διαδρομή του με το νέο album «Ηχογένεια» που κυκλοφορεί από την Panik Records. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό event, όπου ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός βραβεύτηκε και για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album του, «Ονειροπόλος».

Η «Ηχογένεια» παρουσιάστηκε σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, με φόντο μια αθηναϊκή γειτονιά των αρχών του 20ού αιώνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», στο Θησείο.

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

Ταυτόχρονα, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, βράβευσε τον ΑPON για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album «Ονειροπόλος», το οποίο ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια streaming points.

https://www.instagram.com/apon_is_here/
https://www.instagram.com/apon_is_here/

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Ο λόγος που ονομάσαμε το album «Ηχογένεια» είναι γιατί με τον κόσμο νιώθω ότι είμαστε πια μια οικογένεια που μοιράζεται στιγμές και συναισθήματα. Έχω δώσει όλη μου την ψυχή σ’ αυτό το album και εύχομαι όταν ακούσετε τα τραγούδια να νιώσετε κι εσείς όπως κι εγώ όταν τα έγραφα», είπε μεταξύ άλλων ο APON και παρουσίασε live, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, τα νέα τραγούδια.

Το album «Ηχογένεια» περιλαμβάνει 9 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ήδη επιτυχημένο «Ρεμπέτικο». Τα tracklist δημιουργεί ένα άρτιο και συναρπαστικό μουσικό έργο, με ήχους που κινούνται από το μοντέρνο, μέχρι το παραδοσιακό και το ζεϊμπέκικο, με σύγχρονη αντίληψη και αισθητική, σε παραγωγή του IAMSTRONG.

Βρείτε το album στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ixogenia.

Mad premiere: Ακούσαμε πρώτοι το νέο ακυκλοφόρητο άλμπουμ του Apon «Ηχογένεια»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apon μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»

Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»

15.05.2026
Επόμενο
Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

15.05.2026

Δες επίσης

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία
Μουσικά Νέα

Doja Cat: Το 3ετές διάλειμμα που μπορεί να «παγώσει» τη μουσική της πορεία

15.05.2026
Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος
EUROVISION

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» της Βουλγαρίας; Η απάντηση που δίνει ο Δημήτρης Κοντόπουλος

15.05.2026
Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»
Videoclips

Η Ήβη Αδάμου μας σαγηνεύει….με το νέο της βίντεο κλιπ «Ξελογιάστρα»

15.05.2026
Eurovision 2026: Ο πιο γλυκός fan του Ακύλα είναι από την Λετονία
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο πιο γλυκός fan του Ακύλα είναι από την Λετονία

15.05.2026
Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη
Μουσικά Νέα

Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη

15.05.2026
Eurovision: Πώς αλλάζει ο διαγωνισμός σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης
EUROVISION

Eurovision: Πώς αλλάζει ο διαγωνισμός σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης

15.05.2026
Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά
EUROVISION

Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά

15.05.2026
Όταν το urban στυλ συνάντησε το δημοτικό τραγούδι – Το αναπάντεχο act των Mad VMA 2025
Mad Events

Όταν το urban στυλ συνάντησε το δημοτικό τραγούδι – Το αναπάντεχο act των Mad VMA 2025

15.05.2026
«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia
EUROVISION

«Σε κρίση» η Σουηδία πριν τον τελικό της Eurovision 2026 – Πρόβλημα στη φωνή της Felicia

15.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία